شهداء بالشجاعية والاحتلال ينسف مباني في رفح

واصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة لليوم الـ388، مخلفا شهداء وجرحى في مناطق عدة بالقطاع من بينها حي الشجاعية، إلى جانب نسفه منازل سكنية شمال غربي مدينة رفح.

وقال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع، شملت شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مشيرا إلى استشهاد 3 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

في حين أكد المراسل أن قوات الاحتلال تقصف محيط مستوصف الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ذكرت مصادر فلسطينية أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت منزلا في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات مما خلف شهيدا على الأقل وعددا من الإصابات.

كما أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شمال غربي مخيم النصيرات وشرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، إلى جانب استهداف غارة جوية إسرائيلية مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي حين كثف الاحتلال قصفه على مناطق شمال غربي رفح، قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف للمنازل بالمناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ضمن أعمال نسف مستمرة منذ أيام تمتد من رفح إلى مناطق شمال غربي غزة.

وأمس الأحد، استشهد أكثر من 50 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، من بينهم 43 شهيدا في شمال القطاع، و3 صحفيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي غزة.

وكان الاحتلال ارتكب مجزرة في بيت لاهيا مساء أول أمس السبت استشهد فيها أكثر من 35 فلسطينيا، وذلك عندما استهدف مربعا سكنيا يضم 5 منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا.

ويواصل الاحتلال حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفا أكثر من 143 ألفا و500 شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.