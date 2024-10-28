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شاهد فلسطيني يبحث عن عائلته تحت ركام منزله في بيت لاهيا

ناج من مجزرة عائلة "أبو شدق" يبحث عن أهله المفقودين تحت الركام منصة اكس - @SuhaybAl6908
توقف عمل الإسعاف والدفاع المدني يدفع الأهالي في شمال غزة للبحث بمفردهم عن المفقودين تحت الركام (مواقع التواصل)
28/10/2024-|آخر تحديث: 28/10/202411:08 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهرت مشاهد صورها ناشطون فلسطينيون شابا فلسطينيا وهو ينادي بصوت حزين أقاربه المدفونين تحت الركام جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد لمربع سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتظهر المشاهد الشاب وهو ينادي أقاربه بالاسم لعله يسمع صوت ناج منهم تحت الركام.

كما نشرت الجزيرة مشاهد لأحد الناجين من مجزرة في بيت لاهيا يناشد في اتصال هاتفي مع مراسل الجزيرة أنس الشريف إيصال رسالته بينما يحتضر أحباؤه أمام عينيه.

وأظهرت مقاطع أخرى آثار الدمار في الشارع العام ببيت لاهيا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أيام.

وتظهر المشاهد البنايات مدمرة والشوارع خالية تماما من كل مظاهر الحياة.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، يقول الفلسطينيون إنها تهدف لاحتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر : الجزيرة

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