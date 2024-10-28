شاهد فلسطيني يبحث عن عائلته تحت ركام منزله في بيت لاهيا

أظهرت مشاهد صورها ناشطون فلسطينيون شابا فلسطينيا وهو ينادي بصوت حزين أقاربه المدفونين تحت الركام جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد لمربع سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتظهر المشاهد الشاب وهو ينادي أقاربه بالاسم لعله يسمع صوت ناج منهم تحت الركام.

🎥 ناج من مجزرة عائلة "أبو شدق" يبحث عن أهله المفقودين تحت الركام، بعد قصف الاحتلال مربعاً سكنياً في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/GFp6LVBFpo — Suhayb AL-bsyouni (@SuhaybAl6908) October 28, 2024

كما نشرت الجزيرة مشاهد لأحد الناجين من مجزرة في بيت لاهيا يناشد في اتصال هاتفي مع مراسل الجزيرة أنس الشريف إيصال رسالته بينما يحتضر أحباؤه أمام عينيه.

"أولادنا بين أيدينا بيموتوا دخيلك".. أحد الناجين من مجـ.ـزرة في #بيت_لاهيا يناشد الصحفي أنس الشريف لإيصال رسالته بينما يحتضر أحباؤه أمام عينيه pic.twitter.com/pC9dCKtYue — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2024

وأظهرت مقاطع أخرى آثار الدمار في الشارع العام ببيت لاهيا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أيام.

وتظهر المشاهد البنايات مدمرة والشوارع خالية تماما من كل مظاهر الحياة.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، يقول الفلسطينيون إنها تهدف لاحتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.