شاهد.. حزب الله يجبر آليات إسرائيلية متوغلة على الانسحاب

بث الإعلام الحربي لحزب الله، ليل الأحد/الاثنين، مشاهد من تصدي مقاتليه لتوغل قوات من الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية، وإجبارها على الانسحاب.

وأوضح حزب الله أن عملية التصدي كانت في محيط بلدتي الطيبة ورب ثلاثين، وتعود إلى يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأظهرت المشاهد عملية رصد دقيقة لتقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية، ثم استهدافها بوابل من الصواريخ وقذائف الهاون.

وتضمنت اللقطات -أيضا- ملاحقة القوات الإسرائيلية بالنيران ولحظة سقوط الصواريخ والقذائف عليها، وصولا إلى انسحاب القوات بعد سحب الإصابات.

وبث حزب الله، مساء أمس الأحد، مشاهد من استهداف مقاتليه قبل يومين تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة شوميرا شمالي إسرائيل.

وارتفعت الخسائر البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي خاصة في الأيام الأخيرة مع استمرار عمليته البرية على طول الشريط الحدودي مع لبنان.

وكشف الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، عن مقتل 57 ضابطا وجنديا على جبهة لبنان، في حين أفاد موقع تابع للمستوطنين، أمس الأحد، بمقتل 30 جنديا وضابطا إسرائيليا في لبنان وغزة خلال هذا الأسبوع.

وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد يوم من إعلان حزب الله أنه أوقع 70 قتيلا إسرائيليا وأكثر من 600 جريح في صفوف ضباط الاحتلال وجنوده.

وقال الحزب -في بيان- إن مقاتليه دمروا 28 دبابة ميركافا و4 جرافات عسكرية وآلية مُدرعة وناقلة جند، فضلا عن إسقاط 4 مسيّرات.