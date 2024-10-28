غارات على صور ومناطق أخرى بلبنان وحزب الله يواصل استهداف الجيش الإسرائيلي

شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على مدينة صور الساحلية في جنوبي لبنان، إضافة إلى مناطق أخرى بالجنوب، في حين يواصل حزب الله استهداف التجمعات الإسرائيلية في مناطق عدة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بنحو 7 غارات أنحاء مختلفة من وسط مدينة صور، ما تسبب في انهيار بعض المباني، إضافة الى تضرر عدد من المباني المحيطة.

كما تسببت الغارات باندلاع حريق في أحد الشوارع، عملت فرق الإطفاء على إخماده.

وتأتي هذه الغارات بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي إلى سكان عدد من المباني في مدينة صور بضرورة إخلائها فورا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت في ساعات الصباح غارات على بلدات ومناطق عدة في جنوب البلاد.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 7 أشخاص استشهدوا، وأصيب 17 بجروح، في غارة إسرائيلية سابقة على مدينة صور، جنوبي البلاد. واستهدفت الغارة مبنى سكنيا، مخلفة دمارا هائلا في المكان والأبنية المجاورة.

صور عمليات حزب الله

من جهته، بث حزب الله صورا قال إنها لاستهداف شركة "يوديفات" للصناعات العسكرية في منطقة بارليف الصناعية، شرقي عكا، أول أمس السبت، بمسيّرات انقضاضية.

كما أعلن حزب الله قصف كريات شمونة برشقة صاروخية، كما قال إنه استهدف "آليات وجنود العدو" أثناء تقدمهم عند أطراف كفركلا، ما أدى إلى احتراق آليتين ومقتل وجرح جنود.

وأعلن استهدافه بالصواريخ "للمرة الثانية" تجمعا لقوات إسرائيلية الإسرائيلي في منطقة العمرا غرب الوزاني.

وكان الحزب أعلن أن مقاتليه قصفوا فجر اليوم تجمعات للجنود الإسرائيليين بين مستوطنتي المنارة ومرغليوت برشقات صاروخية.

وقال الحزب إنه استهدف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة فاطمة، على الحدود مع إسرائيل، 4 مرات برشقات صاروخية وقذائف مدفعية.

وكان حزب الله قد وجه تحذيرا لسكان مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية، وطالبهم بإخلائها فورا. كما طلب الحزب، في وقت سابق، من سكان 25 مستوطنة إسرائيلية مغادرتها قبل قصفها.

في السياق ذاته، أعلن الجيش اللبناني إصابة جندي في استهداف إسرائيل جرافة للجيش اللبناني على طريق قالويه كفردونين جنوبي البلاد.

وفي شرق لبنان، أفاد الدفاع المدني "باستشهاد شخص وإصابة 4″، في غارة إسرائيلية على بلدة شمسطار، في البقاع شرقي البلاد.

وقالت مراسلة الجزيرة إن مقاتلة إسرائيلية شنت صباحا غارة استهدفت منزلا وسط بلدة شمسطار، غرب بعلبك، ما أدى إلى تدمير المبنى المستهدف، وتضرر مبان مجاورة.

ونقلت فرق الإسعاف الضحايا والمصابين إلى مستشفيات المنطقة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل الأعلى، مضيفا أنه تم اعتراض بعضها، وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.

وكان الجيش الإسرائيلي قال، في وقت سابق، إنه رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه نهاريا وبلدات محيطة، في الجليل الغربي، وأضاف أن الدفاعات الجوية اعترضت جزءا من الصواريخ، بينما سقط عدد من القذائف في المنطقة.

خسائر الاحتلال

إضافة إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 7 ضباط وجنود أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، وتستهدف مسلحين من حزب الله ومنشآت عسكرية، وبنى تحتية، ومخازن أسلحة.

كما هاجمت القوات الإسرائيلية، بمشاركة سلاح الجو، مجموعة من المسلحين كانوا قرب أحد المباني العسكرية في الموقع.

وأضاف الجيش أن قوات من الفرقة 146، وبإسناد جوي، قتلت عشرات المسلحين، ودمرت منشآت كان يتحصن بداخلها عناصر من حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت، خلال الساعات الـ24 الماضية، منشآت وصفها بالإرهابية، وصادرت أسلحة ووسائل قتالية تابعة للحزب.