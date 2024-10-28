بوريل: حريق كبير ينتظر العالم بعدما فقدنا إنسانيتنا بالشرق الأوسط

حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، العالم من "حريق كبير، بعدما فقد إنسانيته متجاهلا الصراعات في الشرق الأوسط".

وقال بوريل إن "العالم على شفير حريق كبير، وطالما أن الحرب مستمرة في غزة ولبنان، سنظل على حافة شرارة تشعل نارا أكبر".

جاء تصريح بوريل لإذاعة "آر إن إي "الإسبانية، تعليقا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وعدوانها على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن الأمم المتحدة تؤكد على أن قطاع غزة يشهد أعنف وأخطر أزمة إنسانية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف بوريل "ما يحدث في الشرق الأوسط يظهر أننا فقدنا إنسانيتنا".

وأعرب المسؤول الأوروبي الكبير عن قلق المجتمع الدولي من احتمال مهاجمة إسرائيل منشآت نووية أو نفطية في إيران، داعيا إلى تنفيذ ما وصفها بـ"إجراءات قاهرة" لوقف الصراع في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بصادرات السلاح إلى إسرائيل قال "ما من قرار مشترك في الاتحاد الأوروبي حيال وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وأكد أن كل بلد في الاتحاد يمتلك قراره الخاص به حيال مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل".

وأضاف "كل بلد يقرر ما هو مناسب له، ولا أستطيع أن أمنع أحدا من القيام بشيء ما، أو أن أوصي بفعل شيء آخر. إسبانيا وإيطاليا وفرنسا علقت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بخلاف دول أخرى مثل ألمانيا تعمل على تعزيز المساعدات العسكرية إليها، لذلك ليس هناك موقف مشترك".