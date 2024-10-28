المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف موقعا عسكريا شمال إسرائيل

قالت المقاومة الإسلامية في العراق إن مقاتليها استهدفوا فجر اليوم الاثنين بالطائرات المسيرة موقعا عسكريا شمالي إسرائيل.

وذكرت المقاومة في بيان "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاثنين هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت أنها ستستمر "في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وقالت المقاومة الإسلامية بالعراق أمس الأحد إنها قصفت في هجومين منفصلين بالمسيرات أهدافا حيوية في إيلات والجولان المحتل.

يذكر أنه في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء انفجار طائرة مسيّرة -أطلقت من العراق- في قاعدة لقواته شمالي الجولان السوري المحتل.

ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق -التي تضم فصائل عدة أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء- ضرب عديد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.