الغارديان: منصة إكس توقف حسابا جديدا باللغة العبرية لخامنئي

ذكرت صحيفة "الغارديان" أن منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أوقفت حسابا جديدا باسم المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، نشر رسائل باللغة العبرية.

وبحسب الصحيفة، تم تعليق الحساب في وقت مبكر من اليوم الاثنين مع ملاحظة قصيرة مرفقة به تقول "إكس تعلّق الحسابات التي تنتهك قواعدها"، دون توضيح طبيعة هذا الانتهاك.

وفتح حساب خامنئي باللغة العبرية على منصة "إكس" يوم الأحد، ونشر أول تدوينة باللغة العبرية للبسملة (بسم الله الرحمن الرحيم).

أما التدوينة الثانية فقد تضمنت عبارات ألقاها المرشد الإيراني في خطابه أمس الأحد ونشرها على حسابه باللغة الإنجليزية أيضا، وجاء في التغريدة "الصهاينة يرتكبون خطأ فادحا في ما يتعلق بإيران. إنهم لا يعرفون إيران، ولم يتمكنوا بعد من فهم قوة الشعب الإيراني ومبادرته وعزمه بشكل صحيح".

وسبق أن تداولت وسائل إعلام أن حسابات خامنئي (85 عاما) في منصتي فيسبوك وإنستغرام -المملوكتين لشركة ميتا– أوقفت بسبب ما قيل إنه دعم من المرشد لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

وكان خامنئي غرد في ذكرى 7 أكتوبر/تشرين الأول باللغة العبرية، قائلا إن "عملية طوفان الأقصى أرجعت الكيان الصهيوني 70 سنة إلى الوراء".