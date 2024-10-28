الصليب الأحمر يرصد خرقا مستمرا للقانون الإنساني في عدد من النزاعات

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عدد الضحايا المدنيين في النزاعات المسلحة والنازحين بسببها "أمر غير مقبول"، ودعت إلى "احترام أكبر للقانون الدولي الإنساني".

وأشارت رئيسة اللجنة مريانا سبولياريتش إلى أن "ما نلاحظه هو انتهاكات متواصلة للقانون الدولي الإنساني في عدد متزايد من النزاعات"، لافتة إلى أن العالم يشهد حاليا أكثر من 120 نزاعا.

وشددت على وجوب "إعادة التأكيد أن المدخل لإعادة إحلال السلام هو احترام البشرية"، لكنها رأت أن هذا المبدأ تلاشى على ما يبدو وسط تزايد النزاعات المسلحة إلى حد غير مسبوق.

ولفتت إلى أنه في كثير من النزاعات، خصوصا في العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة وعلى لبنان وفي الحرب في السودان والغزو الروسي لأوكرانيا، "لا تظهر جهود تذكر لتحييد المدنيين".

وينص القانون الإنساني الدولي أو قانون الحرب الذي أرسته اتفاقيات جنيف على مجموعة من القواعد الرامية إلى الحد من وحشية الحروب، من خلال تقليص تبعات النزاعات المسلحة وحماية المدنيين والمنشآت المدنية وفرض قيود على وسائل الحرب وأساليبها.

وأوضحت سبولياريتش أن هذه القوانين هي "مجموعة من القواعد العملية للغاية" تفرض خصوصا "احترام المنشآت الطبية" ومعاملة أسرى الحرب بصورة لائقة.

وقالت إن "هذا يفترض كذلك أنه حين يطلب من السكان المدنيين الإخلاء فيلزم أن يتمكنوا من القيام بذلك بأمان"، وأن يكون لهم "وصول إلى الطعام والماء والمأوى والمساعدة الطبية".

وتابعت أن "العديد من التدابير المدرجة في هذه الاتفاقيات الإنسانية هدفها الحد من معاناة السكان المدنيين العبثية وغير المجدية في زمن الحرب".

وتنظم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوصية على اتفاقيات جنيف، الأسبوع المقبل مؤتمرا دوليا مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من أجل احترام أفضل للقانون الدولي.

وبالتزامن مع هذه التصريحات الصحفية، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي والإنساني في شمال قطاع غزة، بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية التي تسببت في توقف خدمات الدفاع المدني والإسعاف، فضلا عن منع إدخال الطعام والماء والأدوية.

ولليوم الـ23 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف الجوي والمدفعي المكثف وإطلاق النار في شمال غزة، وخاصة مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، في مشاهد يقول مراقبون إنها "إبادة جماعية" يشاهدها العالم على الهواء مباشرة.

ووصفت ستيفاني إيلر، نائبة رئيس بعثة الصليب الأحمر في غزة، الأوضاع في شمال غزة بأنها "مأساوية للغاية"، وقالت إنه يتعين توفير ممر آمن للأشخاص الذين يرغبون في مغادرة أماكنهم.

وأضافت في بيان أمس السبت أن "أوامر الإخلاء المستمرة والقيود المتواصلة على إدخال الإمدادات الأساسية تترك بقية السكان المدنيين في شمال غزة في ظل ظروف مروعة".