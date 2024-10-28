أخبار|تشاد

الرئاسة التشادية تعلن مقتل 40 جنديا بهجوم على قاعدة عسكرية

FILE PHOTO: Chad's President General Mahamat Idriss Deby arrives before a dinner with several heads of state and government and leaders of international organisations at the Elysee Palace, as part of the 19th Francophonie Summit, in Paris, France, October 4, 2024. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
رئيس تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي يصل الإليزيه لحضور مأدبة عشاء خلال قمة للفرانكفونية في باريس هذا الشهر (رويترز)
28/10/2024

قالت الرئاسة التشادية اليوم الاثنين إن نحو 40 جنديا قتلوا في هجوم على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد أمس.

وقال البيان إن الرئيس محمد إدريس ديبي أطلق عملية عسكرية لتعقب المهاجمين. ولم تذكر اسم الجماعة المسؤولة عن الهجوم.

Rebels from Front for Change and Concord in Chad (FACT), captured during the fighting in the north of the country, are pictured at the army headquarters in N'Djamena, Chad May 9, 2021. REUTERS/Oredje Narcisse
عناصر من جبهة التغيير والوفاق في تشاد، أسروا شمال البلاد في 2021 (رويترز)

وتعرضت منطقة بحيرة تشاد لهجمات متكررة من حركات تمرد، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، وبوكو حرام التي بدأت بشن حملة عسكرية في شمال شرق نيجيريا عام 2009 وامتدت إلى غرب تشاد.

وتعتبر تشاد حليفا مهما لقوات فرنسية وأميركية تقاتل "الجهاديين" في منطقة الساحل التي أصبحت مركزا للإرهاب العالمي، وتتعرض لهجمات فصائل موالية لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وأنهت مالي والنيجر وبوركينا فاسو عملياتها العسكرية مع الولايات المتحدة وفرنسا في السنوات الأخيرة، ولجأت إلى روسيا للحصول على الدعم بدلا من ذلك.

المصدر : رويترز

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