الرئاسة التشادية تعلن مقتل 40 جنديا بهجوم على قاعدة عسكرية

قالت الرئاسة التشادية اليوم الاثنين إن نحو 40 جنديا قتلوا في هجوم على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد أمس.

وقال البيان إن الرئيس محمد إدريس ديبي أطلق عملية عسكرية لتعقب المهاجمين. ولم تذكر اسم الجماعة المسؤولة عن الهجوم.

وتعرضت منطقة بحيرة تشاد لهجمات متكررة من حركات تمرد، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، وبوكو حرام التي بدأت بشن حملة عسكرية في شمال شرق نيجيريا عام 2009 وامتدت إلى غرب تشاد.

وتعتبر تشاد حليفا مهما لقوات فرنسية وأميركية تقاتل "الجهاديين" في منطقة الساحل التي أصبحت مركزا للإرهاب العالمي، وتتعرض لهجمات فصائل موالية لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وأنهت مالي والنيجر وبوركينا فاسو عملياتها العسكرية مع الولايات المتحدة وفرنسا في السنوات الأخيرة، ولجأت إلى روسيا للحصول على الدعم بدلا من ذلك.