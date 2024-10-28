الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا في حملة اقتحامات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، أدت إلى اعتقال 12 فلسطينيا على الأقل من مناطق متفرقة، وفق ما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان مشترك.

وأوضح البيان أن حملة الاعتقالات شملت محافظات الخليل وبيت لحم في الجنوب، ونابلس في الشمال، وتخللتها اقتحامات لعدة منازل وتنكيل بالمواطنين، شمل ضرب المعتقلين وتهديدهم، إضافة إلى تخريب ممتلكات الأهالي. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميدانية في مدينة سلفيت شمال القدس.

ولفت البيان إلى أن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوز 11 ألفًا و500 معتقل من جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأفاد فلسطينيون في الضفة بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم منازلهم وأمر بإخلائها من السكان، ومن ثم حوّلها إلى ثكنات عسكرية بحجة تنفيذ عمليات أمنية. وأظهرت التقارير أن الاقتحامات هي نهج متكرر لجيش الاحتلال، حيث رصدت عمليات في عدة بلدات مثل جلبون وعانين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الاثنين مدينة جنين مستخدمة جرافة عسكرية، حيث تمركزت في شارع الناصرة ونفذت عمليات دهم واسعة النطاق، وفقا لمصادر فلسطينية محلية. وأفادت المصادر بأن القوات احتجزت عددا من الشبان عند دوار جميل، واقتحمت عددا من المحال التجارية في المنطقة.

وتزامنا مع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، صعّدت القوات الإسرائيلية عمليات الاقتحام والمداهمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 763 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6300 آخرين، بحسب تقارير فلسطينية رسمية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.