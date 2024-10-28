أردوغان: صناعتنا الدفاعية فخر تركيا في العالم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده المضي قدما في "إنجازاتها في مجال الصناعات الدفاعية بكل حزم وتصميم"، معتبرا ذلك "فخر تركيا في العالم".

وفي خطاب له -اليوم الاثنين في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة- تطرق إلى "الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة توساش الصناعات الدفاعية في أنقرة" مؤخرا.

ولفت أردوغان إلى أن "اختيار الهدف وتوقيت الهجوم الإرهابي" الذي تزامن مع وصوله إلى العاصمة التترية قازان للمشاركة في قمة مجموعة بريكس "لم يكن صدفة".

وأضاف أن "هذا العمل الإرهابي الدموي الغادر يتوافق مع فترة بدأ فيها مناخ مختلف بالظهور في السياسة الداخلية التركية، وكشف مجددا من يتحكم بهذا التنظيم الانفصالي. ورأى الشعب التركي بكل وضوح ما هو المقصود من هذا الهجوم".

ذعر واضطراب

وأكد أردوغان أن تركيا "سحقت ورمت جانبا الرسائل التي كان من المفترض أن ينقلها هذا الهجوم الدنيء.. ولا يمكن أن توجد رسالة يمكننا الحصول عليها من الإرهاب والمجرمين الملطخة أيديهم بالدماء" معتبرا الهجوم "مؤشرا على الذعر والاضطراب والإنهاك والعجز".

وأشار أردوغان إلى أن "الرد على الهجوم الإرهابي كان بتدمير أوكار التنظيم الانفصالي في سوريا والعراق وهدمها فوق رؤوسهم"، وكشف أن القوات التركية "استهدفت أكثر من 470 نقطة لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي عقب هجوم توساش، وحيّدت 213 إرهابيا".

وقال أردوغان إن "بارونات الإرهاب يبحثون عن أسياد ومالكين جدد لهم في منطقتنا ليكونوا خدما لهم، لكنهم لن يتمكنوا من رسم السياسة التركية، ولن يتمكنوا من بناء جدران الخلاف بين 85 مليون شخص (عدد سكان تركيا)، ولن يتمكنوا من حرف بلادنا عن اتجاهها".