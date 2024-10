واشنطن بوست: ماسك عمل بشكل غير قانوني في أميركا

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن رجل الأعمال والملياردير المولود في جنوب إفريقيا إيلون ماسك عمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة خلال فترة وجيزة في التسعينيات.

ونفى ماسك هذه الأنباء اليوم الأحد، وقال إنه سُمح له بالعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة.

وقال على منصة (X) الخاصة به "كنت على تأشيرة (J-1) وتحولت إلى (H1-B)"، وتتيح التأشيرة الأولى، التي تعني الزائر التبادلي للطلاب، للأجانب الحصول على تدريب أكاديمي في الولايات المتحدة، في حين تسمح الثانية بالتوظيف المؤقت.

I was on a J-1 visa that transitioned to an H1-B.

They know this, as they have all my records.

Losing the election is making them desperate.

— Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2024