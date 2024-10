هل حصل ترامب على دعم الجالية المسلمة بولاية ميشيغان؟

"عاجل: لقد حصل الرئيس ترامب للتو على تأييد الإمام بلال الزهيري وغيره من القادة البارزين في المجتمع المسلم في ميشيغان، وهو التحالف الأكثر توسعا وتنوعا في التاريخ السياسي".

هكذا أعلنت حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي عن تأييد بعض أئمة المساجد والمراكز الإسلامية في ولاية ميشيغان ذات التجمع العربي والإسلامي الأكبر في أميركا يوم السبت الماضي، حتى إن ترامب نشر الإعلان على حسابه على منصة إكس.

🚨 BREAKING 🚨

President Trump was just endorsed by Imam Belal Alzuhairi and other prominent leaders of Michigan’s Muslim community — the most expansive, diverse coalition in political history.

"We, as Muslims, stand with President Trump because he promises PEACE — NOT WAR!" pic.twitter.com/HQ65R0b76T

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 26, 2024