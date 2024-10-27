نتنياهو: ضربنا قدرات إيران الدفاعية والصاروخية بقوة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل ضربت بقوة قدرة إيران على الدفاع عن نفسها وعلى إنتاج الصواريخ خلال الهجوم الجوي فجر السبت.

وقال نتنياهو في خطاب "شنت القوات الجوية هجوما في جميع أنحاء إيران. ضربنا بقوة قدرات إيران الدفاعية وقدرتها على إنتاج صواريخ موجهة إلينا". وأضاف "الهجوم على إيران كان دقيقا وقويا وحقق جميع أهدافه".

وكانت إيران أكدت أمس السبت أن دفاعاتها الجوية تصدت بنجاح للهجوم الإسرائيلي، لكن 4 جنود قتلوا كما لحقت أضرار ببعض أنظمة الرادار، وفقا لما أعلنته هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية في بيان نقله التلفزيون الرسمي.

وطالبت إيران بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للنظر في الهجوم الإسرائيلي على أراضيها ومحاسبة تل أبيب.