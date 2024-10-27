لماذا اختار ترامب أشهر حلبة بالعالم لتجمّعه بنيويورك؟

قبل نحو أسبوع من يوم الاقتراع، يأمل المرشح الجمهوري دونالد ترامب أن تملأ قبعات أنصاره الحمراء، اليوم الأحد، قاعة "الماديسون سكوير غاردن" الشهيرة والأسطورية في مدينة نيويورك.

وفي حين أظهرت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الأيام الأخيرة دعمها من عدة مشاهير من أهل الفن، مثل بروس سبرينغستين وبيونسيه، يأمل ترامب تقديم تجمع قوي مع مؤيديه في "أشهر حلبة في العالم".

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واحتضنت قاعة "ماديسون سكوير غاردن" لكرة السلة عروضا غنائية أسطورية لأشهر المغنين وأبرزهم رولينغ ستونز، مادونا، ويو 2، وتلعب بالقاعة الفرق الشهيرة في دوري كرة السلة الأميركي وهوكي الجليد مثل نيكس ورينجرز.

وهناك في نيويورك، المعقل الديمقراطي حيث وُلد وحقق ثروته في قطاع العقارات، وترتفع عدة ناطحات سحاب باسمه، وبعد أن حُكم عليه عدة مرات من قِبل محاكم مدنية وجنائية، يعتزم ترامب تقديم نفسه كـ "أفضل خيار لإصلاح كل ما دمرته هاريس" وفقا لفريق حملته الانتخابية.

سبب الاختيار

وعلى مسرح حلبة الماديسون، من المقرر أن يظهر في الساعة 21 بتوقيت غرينتش بعد حليفه الانتخابي الدائم مالك "تسلا" و"إكس" إيلون ماسك، أو حتى كبير المسؤولين عن الفنون القتالية المختلطة (MMA) دانا وايت.

وخلال التجمع الانتخابي، قد يرد ترامب على من يرسمون تشابها بين خطاباته المتزايدة السلطوية، والشعبوية، والقومية، وبين اختيار "ماديسون سكوير غاردن" التي شهدت تجمعا للنازيين عام 1939.

وتعهد الجمهوري ذو الـ78 عاما، والذي سيكون أكبر رئيس للولايات المتحدة ينال المنصب إذا تم انتخابه، بعدم أن يكون دكتاتورا "إلا في اليوم الأول" من إغلاق الحدود الأميركية أمام المهاجرين غير النظاميين الذين يتهمهم "بتسميم دم البلد".

So proud to be in Michigan today with our next President, @KamalaHarris! pic.twitter.com/icIk97jvDb — Michelle Obama (@MichelleObama) October 27, 2024

غزو المهاجرين

وكان ترامب، اتهم أمس السبت، خلال اجتماع في بنسلفانيا -بعد توقف في ولاية حاسمة أخرى وهي ميشيغان- مرة أخرى "كامالا (هاريس) بتسهيل غزو المهاجرين المجرمين من السجون والمستشفيات النفسية في جميع أنحاء العالم، من فنزويلا إلى الكونغو"، كما اتهم الصحفيين بأنهم "أعداء الشعب".

في المقابل، تواصل هاريس التجول بين مدن الولايات الحاسمة، لتطأ قدماها هذه المرة مدينة فيلادلفيا، كبرى مدن ولاية بنسلفانيا الحاسمة، والدعوة للتصويت من "حين إلى آخر" وفقا لفريق حملتها الانتخابية.

مع التركيز على المجتمعات السوداء واللاتينية، للحصول على أكبر عدد من الأصوات في واحدة من الولايات السبع المتأرجحة بهذه الانتخابات الأشد تنافسا في تاريخ الولايات المتحدة وفقا للاستطلاعات.

وكانت هاريس المدعومة من ميشيل أوباما، السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، أعربت عن "خوفها الحقيقي" من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، الذي لم يعترف أبدا بهزيمته في عام 2020 وتم اتهامه من قِبل العدالة الفدرالية بمحاولة قلب نتائج الانتخابات.