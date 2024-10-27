قطر تعرب عن قلقها إزاء تداعيات هجوم إسرائيل على إيران

أعربت قطر، مساء السبت، عن قلقها إزاء التداعيات الخطيرة المترتبة على الهجوم الإسرائيلي على إيران، معتبرة إياه انتهاكا للسيادة وخرقا لمبادئ القانون الدولي.

وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي إدانة بلاده استهداف إسرائيل لإيران، واعتبره انتهاكا لسيادتها وخرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي، بحسب بيان صدر عن الوزارة القطرية.

وقال البيان، إن رئيس الوزراء القطري دعا الأطراف بضرورة التحلي بضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، موضحا أن الجانبين بحثا خلال الاتصال آخر التطورات في المنطقة، كما استعرضا علاقات التعاون بين بلديهما.

وكانت الخارجية القطرية عبرت قبل ذلك عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف إسرائيل للأراضي الإيرانية، وجددت دعوة قطر للمجتمع الدولي لتكثيف الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد وإنهاء معاناة شعوب المنطقة، لاسيما في غزة ولبنان.

وأعلنت إيران فجر السبت، أن إسرائيل استهدفت بعض النقاط العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، مخلفة أضرارا محدودة.

وقالت هيئة الدفاع الجوي الإيراني، في بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات بنجاح، لكن وقعت أضرار محدودة في بعض النقاط، وأنه يجري فحص مدى الهجمات.

وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الهجوم ضد إيران بعد 4 ساعات من بدايته.