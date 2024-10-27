غارات عنيفة شمال غزة والاحتلال يستهدف شواطئ النصيرات وخان يونس

تواصل القصف الإسرائيلي العنيف منذ فجر اليوم الأحد على بيت لاهيا ومخيمي جباليا والبريج شمال ووسط قطاع غزة، فضلا عن استهداف شواطئ خان يونس ومخيم النصيرات بالزوارق الحربية والقصف المدفعي.

واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف مربعا سكنيا في مخيم جباليا أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة العشرات.

وكان أكثر من 35 فلسطينيا استشهدوا في وقت باكر اليوم، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم 5 منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا مخيمي جباليا والبريج، مؤكدا أن طيران الاحتلال قصف منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف أن قصفا مدفعيا استهدف شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرا إلى أن زوارق حربية قصفت شاطئ المخيم.

وأكد إصابة فلسطينيين إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وإصابة عدد من الأشخاص إثر إطلاق نار من مسيّرة إسرائيلية على فلسطينيين في منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عددا من الفلسطينيين أصيب جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية مواطنين في جباليا شمالي قطاع غزة.

وشددت على استمرار القصف منذ ساعات الصباح الأولى وإطلاق النار من آليات الاحتلال في مخيم جباليا وبيت لاهيا ومحيط التوام والصفطاوي شمال القطاع.

كذلك أفادت بإطلاق نار من زوارق حربية إسرائيلية في بحر شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف مدفعية بشكل مكثف على مناطق متفرقة من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق النار من آلياته العسكرية على المنازل وسماع انفجارات في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اجتياحها البري وقصفها العنيف لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعيها لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

ومنذ أكثر من عام، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و924 وإصابة 100 ألف و833 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.