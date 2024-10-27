إعلام سوري: استهداف قاعدة أميركية في التنف بسرب من المسيرات

أفادت وسائل إعلام سورية باستهداف قاعدة القوات الأميركية في التنف الواقعة في الأراضي السورية عند الحدود مع الأردن والعراق بسرب من الطائرات المسيّرة.

وبحسب المصادر ذاتها، قالت وسائل إعلام سورية إن نقطة استطلاع بمعسكر تدريب داخل قاعدة التنف أصيبت بمسيرة انتحارية.

كما أشارت إلى أن القوات الأميركية في قاعدة التنف اعترضت 3 مسيرات ثم نفذت عمليات تمشيط واستطلاع.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام تابعة للفصائل العراقية بسماع أصوات انفجارات في القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور في سوريا.

من جهته، قال مسؤول عسكري أميركي للجزيرة إنه ليس لديهم تقارير استخباراتية أو عملياتية تدعم ما وصفها بـ"المزاعم" حول هجوم على القوات الأميركية في التنف.