50 مصابا في عملية دهس بمحطة حافلات شمال تل أبيب

أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 50 إسرائيليا حالة 15 منهم خطيرة اليوم الأحد في حادث اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات بالقرب من غليلوت شمال تل أبيب، وسط ترجيحات بأن الحادث بناء على أساس "قومي"، وهو ما تقوله الشرطة الإسرائيلية حين تنفذ العمليات المقاومة الفلسطينية.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن شهود عيان أن عدد كبير من المصابين جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عدد من المصابين محاصرون تحت الشاحنة وهم في حالة خطيرة.

♦️عاجل| إسعاف الاحتلال: 50 مصابا في عملية الدهس قرب مقر الموساد شمال "#تل_أبيب". pic.twitter.com/KxVCHhRxx9 — قدس فيد (@quds_feed) October 27, 2024

وأكد الإسعاف الإسرائيلي أنه يقدم الإسعاف لعشرات الأشخاص في عملية الدهس بشاحنة شمالي تل أبيب.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأنه بعد عملية الدهس خرج السائق من الشاحنة وهو يحمل سكينا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة أطلقت النار على سائق الشاحنة، دون إضافة معلومات عن مصيره.

تغطية صحفية: مزيد من المشاهد من موقع عملية "جليلوت" شمال "تل أبيب" والتي أسفرت عن عشرات الجرحى. pic.twitter.com/jM6iQ5hh5h — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 27, 2024

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن المؤشرات تدل على أن عملية الدهس تمت "على خلفية قومية"، وهو الوصف الذي تستخدمه إسرائيل حين يكون منفذ الهجوم فلسطينيا.

وأضاف المصدر الأمني أنه من المرجح أن يكون المنفذ من القدس الشرقية، دون تأكيد هويته حتى الآن.