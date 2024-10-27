الاحتلال يطلق النار على سائق بزعم محاولته تنفيذ دهس شمال القدس

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد بإطلاق نار على سائق بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس عند حاجز حزما العسكري شمال القدس، في أعقاب إصابة 50 إسرائيليا في حادث اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات قرب غليلوت شمالي تل أبيب.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت بلاغا عن محاولة دهس في منطقة حزما شرق القدس، في حين قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه لا إصابات في صفوف الجنود جراء محاولة الدهس بالقرب من حاجز حزما.

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استنفار قوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مركبة قرب بلدة حزما شمال شرق القدس، بزعم محاولة تنفيذ عملية دعس pic.twitter.com/k35FOfYdOR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 27, 2024

من جهتها، نشرت منصات فلسطينية مشاهد قالت إنها من موقع الحادثة، مشيرة إلى استنفار قوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مركبة شمال شرق القدس.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 50 إسرائيليا، حالة 15 منهم خطيرة، في حادث اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات قرب غليلوت شمالي تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الشاحنة اصطدمت بحافلة قرب محطة ركاب بجوار قاعدة غليلوت العسكرية التي تضم أيضا مقرا للموساد، في حين قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه ينتظر توضيحا نهائيا للحادث.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن شهود عيان أن عددا كبيرا من المصابين جنود كانوا في طريقهم إلى قواعدهم العسكرية، في حين تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية عن إجلاء 35 من مصابي الدهس، قائلة إن 6 منهم في حالة خطيرة و5 إصاباتهم متوسطة.