صيحة بالمنصات السودانية: أنقذوا ولاية الجزيرة من مجازر وانتهاكات الدعم السريع

"أنقذوا الجزيرة من جرائم الدعم السريع، الجزيرة تباد، الجزيرة تستباح، قرى الجزيرة تباد"، كل هذه الوسوم وغيرها منتشرة على منصات التواصل السودانية، من أجل تسليط الضوء على مجازر وجرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع بحق المدنيين من أهالي ولاية الجزيرة.

وتحت وسم "أنقذوا الجزيرة"، أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان ارتكاب قوات الدعم السريع مجزرة بحق أكثر من 120 شخصا في قرية السريحة.

وقالت نقابة الأطباء، في بيان نشرته عبر حسابها على الفيسبوك، إن اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان تتابع ببالغ الأسى والغضب التصعيد المروع في الانتهاكات، التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع ضد المدنيين العزل في شرق الجزيرة.

وأكدت أن هذه المنطقة تحولت إلى ساحة مجازر وانتهاكات وحشية، حيث تُرتكب فيها أبشع الجرائم ضد الإنسانية، وسط صمت مريب من المجتمع الدولي.

وأضافت النقابة: "لم تكتفِ المليشيا بقتل المدنيين بدم بارد، بل لجأت إلى ممارسة أبشع أشكال التعذيب والترهيب، مستهدفة الأطفال والنساء والشيوخ دون رحمة. ارتكبت القوات جرائم جنسية ممنهجة، وأضرمت النار في المنازل والممتلكات".

وقال المرصد المركزي لحقوق الإنسان في السودان إن قوات الدعم السريع تستمر في قتل المدنيين وتهجيرهم قسرا.

ووجه حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي نداء عاجلا إلى الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والجامعة العربية، والاتحاد الأوربي، والرؤساء الأفارقة وزعماء العالم، وتساءل: "ألا تشاهدون هذه المجازر التي تقوم بها مليشيات الدعم السريع! هل تنتظرون شهادات أخرى أكثر من هذه، أصدقائي في تحالف تقدم على رأسهم الدكتور حمدوك، هل ستستمرون في تحالفكم؟".

نداء عاجل الاتحاد الأفريقي ،الأمم المتحدة ،الجامعة العربية ،الاتحاد الاروبي ، الرؤساء الأفارقة والعال ،ألا تشاهدون هذه المجازر التي تقوم بها مليشات الدعم السريع .هل تنتظرون شهادات اخري اكثر من هذه ، اصدقائي في تحالف تقدم علي رأسهم الدكتور حمدوك ،هل ستستمرون في تحالفكم مليشمدني ؟ pic.twitter.com/zBPfj5X0Fy — Mini Minawi | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) October 26, 2024

ونشرت حسابات سودانية مقاطع فيديو تظهر جثث المواطنين من قريتي السريحية وأزرق شمال ولاية الجزيرة بعد ارتكاب الدعم السريع لمجزرة بحق الأهالي العزل.

وانتشر مقطع فيديو يظهر احتجاز عناصر الدعم السريع مجموعة من المواطنين داخل مسجد قرية السريحة في ولاية الجزيرة.

وأظهرت لقطات أخرى اقتياد عناصر الدعم السريع لعشرات المدنيين من قرية السريحة.

اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال#السودان #أنقذوا_الجزيرة #الجزيرة_تستباح pic.twitter.com/bN60Z5FDrN — Sudan News (@Sudan_tweet) October 26, 2024

وقال مغردون إن الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق أهالي ولاية الجزيرة أقل ما يقال عنها جرائم تقشعر لها الأبدان، وطالبوا وسائل الإعلام العربية بتسليط الضوء على ما يحدث هناك من جرائم وانتهاكات ليلا نهارا بحق الشعب الأعزل.

اللهم لا نسالك رد القضاء😭

اللهم لا نسالك رد القضاء😭

اللهم لا نسألك رد القضاء 😭 pic.twitter.com/vEgm9zw3JE — 𝕐𝕒𝕤𝕚𝕣 𝕄𝕠𝕤𝕥𝕒𝕗𝕒 (@YASIR_MOS91) October 25, 2024

وتعجب مدونون مما وصفوها بوقاحة عناصر الدعم السريع في التفاخر بتوثيق جرائمهم ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، من دون الخوف من الملاحقة القانونية لهم في المستقبل.

#الرصد

🔴قرية السريحة

مليشيا الدعم السريع تعتقل الشباب وكبار السن من مواطني قرية السريحة وتمارس بحقهم أبشع أنواع التنكيل والإذلال عقب اجتياحها الكامل للقرية وارتكاب مجزرة بحق أهالي السريحة.#ولاية_الجزيرة_تستباح#مليشيا_الدعم_السريع_تحارب_المواطنيين pic.twitter.com/OOT6n5mXeh — هند (@HeHiend) October 25, 2024

وتساءل آخرون بالقول "هل فعلا هذه المليشيات تسعى للحفاظ على حقوق الشعب السوداني؟ أم أنها تحارب الشعب وتقتله وتفتك فيه؟"، كما تساءلوا عن الغاية التي تجعلهم يستبيحون الحرمات والمنازل ويسفكون الدماء، دون مراعاة لحق المواطنة بينهم وباقي الشعب السوادني، إن كانوا فعلا من أبناء هذا الشعب، حسب قول بعض السودانيين.

🧵 ثريد | ولاية الجزيرة تُباد !! ثريد يوثق الجرائم والانتهاكات والمجازر التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع بحق المواطنين في قرى الجزيرة منذ 22 أكتوبر الجاري وحتى الآن٬ يتضمن الثريد وسائط توثيقية وإحصاءات حول أعداد الشهداء والقرى التي تم اقتحامها. ⏬#الدعم_السريع_يستبيح_الجزيرة pic.twitter.com/hptFKbZlEg — ذوالكــفـل ® (@HkZuk) October 26, 2024

وطالب ناشطون بالاحتفاظ بهذه المقاطع وأرشفتها، من أجل استخدامها في المستقبل لمحاسبة عناصر الدعم السريع على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني.

وأعلن والي الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير حالة التعبئة العامة والاستنفار في كل قرى ومدن الولاية لوقف الممارسات التي تنتهجها قوات الدعم السريع ضد المواطنين العزل.