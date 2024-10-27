شاهد.. القسام تستهدف جنودا إسرائيليين بأسلحة رشاشة وقذيفة في جباليا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد مشاهد من استهداف مقاتليها بقذيفة "تي بي جي" عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل أحد المباني شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتضمن المقطع الذي تم تصويره الأربعاء الماضي (2024/10/23)، رصد جنود الاحتلال وهم يدخلون أحد المباني وانتظارهم حتى الصعود إلى دوره الأول قبل بدء الاستهداف.

تلا ذلك إطلاق كثيف للنيران بالأسلحة الرشاشة قام به عناصر القسام من أحد المباني المقابلة للمبنى الذي يوجد فيه جنود الاحتلال، وبعدها إطلاق قذيفة "تي بي جي" اتجاه المبنى وإصابته إصابة مباشرة.

ودأبت كتائب القسام بالقطاع على توثيق عملياتها ضد القوات الإسرائيلية وآلياتها في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت الكتائب على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال، كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.