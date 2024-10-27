روسيا تعلن إسقاط 51 مسيّرة أوكرانية

أعلنت روسيا -اليوم الأحد- أن دفاعاتها الجوية تمكنت من تدمير أو اعتراض 51 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا على أراضيها خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت المسيّرات الأوكرانية فوق مناطق فورونيغ وبريانسك وأوريول وليبيتسك وبيلغورود جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة -في تدوينة على منصة تلغرام- أن الدفاعات الروسية اعترضت 18 طائرة مسيرة فوق منطقة تامبوف على بعد نحو 450 كيلومترا جنوب شرقي موسكو.

كما تم تدمير 16 طائرة أخرى فوق منطقة بيلغورود الحدودية، وفي حين تم اعتراض وتدمير بقية المسيّرات فوق مناطق فورونيغ وأوريول وكورسك في جنوب روسيا.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، إن امرأة أصيبت بجروح متوسطة نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، كما ألحق الهجوم أضرارا بعدد من السيارات.

بدوره، قال ماكسيم إيجوروف، حاكم منطقة تامبوف، إن مسيّرة أوكرانية سقطت بالمنطقة، مما أدى لاندلاع حريق، مشيرا إلى وقوع إصابات وأضرار مادية.

قتلى بهجمات صاروخية

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت أمس السبت مقتل 7 أشخاص جراء ضربات صاروخية روسية استهدفت العاصمة كييف ومدينة دنيبرو وسط البلاد.

ووفق السلطات الأوكرانية، فقد أسفر القصف الصاروخي الروسي عن مقتل 5 أشخاص في دنيبرو، وشخصين في كييف ومحيطها إحداهما فتاة مراهقة.

وأوقعت الهجمات الروسية والأوكرانية المتبادلة على المدن ضحايا في كل من البلدين، منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022، كما ألحقت أضرارا بالمباني السكنية والبنية التحية بعديد من المدن.

وتطالب كييف حلفاءها بمزيد من الدفاعات الجوية قبل حلول الشتاء الذي يتوقع أن يكون الأقسى عليها، إذ إن موسكو تكثف ضرباتها على منشآت الطاقة في البلاد.

وأعلن الجيش الروسي أمس السبت سيطرته على بلدة أولكسندروبول الواقعة ضمن نطاق منطقة دونيتسك في الشرق الأوكراني، حيث حقّقت قواته تقدما خلال الأشهر الأخيرة.