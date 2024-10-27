خامنئي يدعو لعدم تضخيم هجوم إسرائيل على إيران أو التقليل منه

دعا المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي -اليوم الأحد- إلى عدم تضخيم الضربات التي شنتها إسرائيل على إيران أو التقليل من شأنها، كما تحدث عن إرباك حسابات تل أبيب وإفهامها مدى قوة بلاده.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن خامنئي قوله، خلال لقاء مع أسر قتلى إيرانيين في طهران، "لا ينبغي تضخيم اعتداء الكيان الصهيوني الذي حدث قبل ليلتين أو التقليل منه."

وقال إن تحديد كيفية إفهام إسرائيل مدى قوة وإرادة إيران هي مسؤولية تقع على عاتق المسؤولين، وإنه يجب القيام بذلك بما يخدم مصلحة إيران وشعبها.

وأكد المرشد الإيراني الأعلى ضرورة "إرباك حسابات الكيان الصهيوني"، كما أكد أهمية استتباب الأمن في إيران.

وأضاف أن "الأمن بالتأكيد هو من أهم احتياجات أي بلد وأي مجتمع، وإذا لم يكن هناك أمان في المجتمع، فلن يكون هناك شيء، حيث لن يوجد اقتصاد ولا علم ولا تقدم ولا أسرة".

وشنت إسرائيل هجوما على إيران في وقت مبكر من صباح أمس السبت، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، وقالت السلطات الإيرانية إنها تمكنت من التصدي للهجوم بنجاح، وقالت إنه أسفر عن مقتل 4 جنود إيرانيين.