حكومة غزة: تقصير المنظمات الدولية شجع الاحتلال على التمادي بمجازره

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة المنظمات الدولية العاملة بغزة بالتقصير في أداء مهامها والتعامل مع الظروف الخطيرة ببرود وعدم اهتمام، مما يُشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في مجازره الوحشية ضد المدنيين والنازحين، خاصة في جباليا و بيت لاهيا.

ولليوم الـ23 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف الجوي والمدفعي المكثف وإطلاق النار شمال غزة، في مشاهد يقول مراقبون إنها "إبادة جماعية" يشاهدها العالم على الهواء مباشرة.

وأكد المكتب الإعلامي -في بيان- أن المدنيين يتعرضون للقتل والإبادة والتطهير العرقي والاستئصال والحرق والاختطاف والتعذيب من قبل جيش الاحتلال، دون أن يكون لهذه المنظمات دور يذكر.

وأردف قائلا "في الوقت الذي يفرض فيه القانون الدولي الإنساني على هذه المنظمات تقديم المساعدات الإنسانية، إلا أنها لم تقدم الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية، حيث يعيش شعبنا الفلسطيني منذ أكثر من 180 يوما حالة مأساوية من التجويع الممنهج والواضح يمارسه جيش الاحتلال دون أن نسمع صوتا للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة".

وأضاف أن تلك المنظمات "كانت تتفرج على الكارثة الإنسانية في محافظة شمال قطاع غزة، دون أن تُحرّك ساكنا، بالإضافة إلى عجزها المُستغرب والمتمثل في عدم تقديم الدعم للطواقم الطبية في مواجهة النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات والطعام والماء، حيث أدى تقصيرها هذا إلى تسريع انهيار المنظومة الصحية بمحافظة شمال قطاع غزة".

وشدد المكتب على أن المنظمات الدولية "لم تنجح في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته، ولم يكن لها أي دور فعليا وعمليا في مواجهة الانتهاكات ضد السكان المدنيين، وأظهرت أنها عاجزة عن تسهيل تواصل الأسر المُشتتة نتيجة حرب الإبادة خاصة في حالات الاعتقال والتهجير حيث دورها المعدوم، فهناك أكثر من 250 مختطفا لدى الاحتلال وآلاف العائلات التي أجبرها الاحتلال على التهجير القسري دون أن نسمع لها موقفا فاعلا وعمليا".

وذكّر المكتب الإعلامي الحكومي المنظمات الدولية بدورها المنوط بها والمتمثل في تلبية الاحتياجات الإنسانية وتقديم الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وفقا لمعايير القانون الدولي الإنساني.

وبدعم أميركي واسع وعلى مرأى من العالم كله، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة خلّفت حتى ظهر الثلاثاء الماضي 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية العالمية.