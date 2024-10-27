تبون يلتقي السيسي في القاهرة ضمن جولة عربية تشمل مسقط

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بالعاصمة القاهرة، ضمن جولة عربية يقوم بها الأخير، وتشمل أيضا سلطنة عمان.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن "الزيارتين تندرجان في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون"، دون تقديم أي تفاصيل بشأن مدة كل زيارة ولا أجندتها.

من جهتها، أفادت الرئاسة المصرية بأن "السيسي استقبل تبون بمطار القاهرة الدولي"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وتعد زيارة تبون لمصر الثانية له بعد أخرى أجراها في يناير/كانون الثاني 2022، كما تعد أول زيارة خارجية للرئيس الجزائري منذ إعادة انتخابه في سبتمبر/أيلول الماضي لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

وبوصول تبون إلى مسقط ستكون الزيارة الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى سلطنة عمان.