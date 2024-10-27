بوتين: سنرد إذا سمح الغرب لأوكرانيا بضرب روسيا بأسلحة بعيدة المدى

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد من أن موسكو سترد إذا سمحت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأوكرانيا بشن ضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى داخل روسيا.

وأضاف -في تصريحات للتلفزيون الروسي الحكومي- أن وزارة الدفاع الروسية "تفكر في طريقة الرد على ضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى داخل روسيا، وستقدم مجموعة من الردود".

وقال بوتين -في تصريحاته التي نشرها مراسل التلفزيون بافيل زاروبين على قناة تليغرام- إنه من السابق لأوانه الحديث عن كيف ومتى وأين بالضبط سيكون الرد.

ومنذ أشهر ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده السماح لها بإطلاق صواريخ غربية -بينها صواريخ أتاكمز الأميركية بعيدة المدى وصواريخ ستورم شادوز (ظل العاصفة) البريطانية- على أهداف داخل روسيا للحد من قدرة موسكو على شن هجمات.

وأعرب بوتين عن أمله في أن تكون الدول الغربية قد أنصتت إلى تصريحات سابقة له في سبتمبر/أيلول الماضي أكد فيها أن مثل هذه الخطوة ستجر إلى الحرب الدولَ التي تساند أوكرانيا، وأن روسيا ستتخذ القرارات بناء على التهديدات.

وأشار بوتين إلى أن أفرادا من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي هم فقط المعنيون بتشغيل ما تريده أوكرانيا، لأن كييف ليس لديها المتخصصون لهذا العمل، وقال إن الجيش الأوكراني "غير قادر على القيام بذلك بشكل مستقل".