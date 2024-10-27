تأهب أميركي سبق الهجوم على إيران لحماية الطيارين الإسرائيليين

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن إسرائيل والولايات المتحدة نسقتا خطة لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين الذين نفذوا فجر أمس السبت الهجوم على مواقع عسكرية في إيران، وذلك في حال فشل الهجوم.

وأضافت أن الولايات المتحدة لم تهاجم إيران بنفسها، لكن طائراتها كانت مستعدة لإنقاذ طياري إسرائيل إذا احتاجوا.

وشددت على أن الخطة دليل على التنسيق الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة قبل الهجوم على إيران الذي قالت تل أبيب إنه أتى ردا على الهجوم الإيراني عليها مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت أن سلاح الجو الإسرائيلي أعد أيضا خطة مستقلة لإنقاذ الطيارين دون مساعدة أميركية.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بالمشاركة في الهجوم الإسرائيلي على مواقعها العسكرية، قائلة إن واشنطن وفرت ممرا جويا لسلاح الجو الإسرائيلي والتجهيزات الدفاعية التي أرسلوها إليهم مسبقا تعتبر نوعا من المشاركة في العمليات الأخيرة.

وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم استمر 4 ساعات على إيران، التي أكدت أنها تصدت بنجاح لمحاولات إسرائيل مهاجمة بعض المواقع العسكرية في طهران والبلاد.

وأتى الهجوم الإسرائيلي على إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إذ أكدت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤول أميركي، أن نتنياهو بحث خطط إسرائيل لضرب إيران مع الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي في مكالمة هاتفية.

وقال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبيل شن هجمات على أهداف في إيران، مؤكدا أن واشنطن لم تشارك في الهجوم.