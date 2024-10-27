أخبار|إيطاليا

الآلاف يتظاهرون في إيطاليا ضد الحرب في غزة ولبنان وأوكرانيا

ROME, ITALY - OCTOBER 26: People gather to stage a demonstration as they take part in anti-war march, which was organized with the initiative of labor unions, in Rome, Italy on October 26, 2024. Thousands of anti-war protesters gathered in Ostiense Square for the march in the capital, calling for an end to Israel's attacks on Gaza and Lebanon and the Russian-Ukrainian war. ( Barış Seçkin - Anadolu Agency )
متظاهرون في روما يحملون لافتات تناهض الحروب وتدعو للسلام (الأناضول)
27/10/2024

شهدت العديد من المدن الإيطالية، أمس السبت، مظاهرات مناهضة للحروب خاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان والحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بدعوة من نقابات عمالية في البلاد.

وشارك الآلاف في المظاهرات التي دعت لها نقابة الاتحاد العام للعمل الإيطالي، ومنظمات المجتمع المدني في إيطاليا تحت عنوان "لنوقف الحروب، حان وقت السلام".

وشهدت العاصمة روما، ومدنا أخرى من بينها ميلانو وباري وكالياري وفلورانسا وباليرمو وتورينو، مظاهرات لوقف الحروب المندلعة، لا سيما الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولبنان.

ROME, ITALY - OCTOBER 26: CGIL Secretary General Maurizio Landini is seen during a demonstration as people take part in anti-war march, which was organized with the initiative of labor unions, in Rome, Italy on October 26, 2024. Thousands of anti-war protesters gathered in Ostiense Square for the march in the capital, calling for an end to Israel's attacks on Gaza and Lebanon and the Russian-Ukrainian war. ( Barış Seçkin - Anadolu Agency )
آلاف المتظاهرين تجمعوا في ميدان أوستينسا بروما مطالبين بإنهاء الحروب في غزة ولبنان وأوكرانيا (الأناضول)

وتجمع آلاف المتظاهرين في روما بميدان أوستينسا، مطالبين بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان وقطاع غزة الفلسطيني والحرب الأوكرانية الروسية، ورددوا هتافات تدعو لإحلال السلام.

وفي تصريحات للصحفيين، انتقد الأمين العام لنقابة الاتحاد العام للعمل الإيطالي ماوريزيو لانديني، دور الاتحاد الأوروبي في وقف الحروب.

كما هاجم لانديني الحكومة الإيطالية لزيادة إنفاقاتها الدفاعية.

متظاهرون يحملون علم فلسطين خلال مظاهرة أمس في روما (الأناضول)

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة وأخرى مناهضة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما حملت اللافتات شعارات رافضة لانتشار الأسلحة والحروب.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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