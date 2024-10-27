إيران تتهم أميركا بالمشاركة في الضربات الإسرائيلية وتؤكد "حتمية الرد"

اتهمت إيران الولايات المتحدة بالمشاركة في الضربات الإسرائيلية عليها مؤكدة أن "إسرائيل لا يمكنها أن تفعل ما تفعله في منطقتنا دون الدعم الأميركي"، كما تعهدت بالرد واعتبرته "حتميا ومؤكدا".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "إن الأميركيين قدموا ممرا جويا لسلاح الجو الصهيوني والتجهيزات الدفاعية التي أرسلوها لهم مسبقا تعتبر نوعا من المشاركة في العمليات الأخيرة ونعتقد أن مشارکة أميركا مع الكيان الصهيوني في خلق التوتر بالمنطقة أمر واضح تماما".

وأضاف عراقجي في مقابلة تلفزيونية صباح اليوم الأحد "منذ أمس السبت وحتى الآن، نتلقى رسائل من دول مختلفة، وكذلك الكثير من البيانات التي صدرت والتي تضمنت إدانات واسعة سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي"، مشيرا إلى أن هذا أمر لافت للنظر.

وأوضح أن "اليابان وإندونيسيا وماليزيا وجميع دول المنطقة وبعض الدول الأوروبية أدانت تصرفات الکیان الصهيوني ومستوى الإدانة العالمية لهذه العملية العدوانية للكیان الصهيوني كان كبيرا جدا".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أمس السبت أن عزم بلاده على الدفاع عن نفسها "لا حدود له"، مضيفا "سندافع عن أرضنا ووطننا".

من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "هجوم النظام الصهيوني على بلادنا تحول إلى هزيمة أخرى لهذا الكيان"، مؤكدا أن الرد عليه "سيكون حتميا، فبلادنا تعتبر نفسها صاحبة حق الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع منددا بالغارات الإسرائيلية على بلاده "إنها جريمة كبيرة مع أميركا شريكها في كل جرائمها والعصابات الصهيونية".