إسرائيل تقصف الضاحية وتقر بمقتل 15 عسكريا في يومين

شنت إسرائيل هذه الليلة -فجر الأحد- سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلنت ارتفاع عدد قتلى جيشها إلى 15 في يومين بمعارك لبنان، في حين دعا حزب الله سكان 25 مستوطنة شمال إسرائيل للإخلاء، وواصل استهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين في عدة مواقع.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن 8 غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت هذه الليلة، مشيرا إلى أن منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية تعرضت لغارتين إسرائيليتين.

وقال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مدينة بعلبك وبلدة الشربين ومرتفعات بلدتي شمسطار وحربتا بالبقاع شرقي لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا قُبيل ذلك سكان منطقتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، إلى إخلاء منازلهم، متحدثا عن وجود "منشآت ومواقع تابعة لحزب الله.

وقبل ذلك، شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات في جنوب لبنان، كما قصف بالقنابل الحارقة محيط بلدتي شبعا وكفرشوبا في الجنوب.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 2653 مواطنا وإصابة 12 ألفا و360 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان السبت، إن الغارات الإسرائيلية على لبنان -أمس الجمعة- أسفرت عن مقتل 19 شخصا وإصابة 108.

عمليات حزب الله

يأتي ذلك في وقت قال فيه حزب الله إنه استهدف "تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصاروخ موجه"، مؤكدا أنه حقق إصابات مؤكدة.

كما بث حزب الله ما قال إنها مشاهد من عملية استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط مستوطنة يعرا بالجليل الغربي وكفر غلعادي في إصبع الجليل، شمالي إسرائيل.

وأفاد مراسل الجزيرة بتفعيل صفارات الإنذار في عدد من المواقع من بينها شلومي والجليل الغربي.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة ومرغليوت ومسغاف عام في إصبع الجليل، وفي منطقة كيدمات تسفي جنوبي هضبة الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عبور مسيرتين من لنان تجاه الجليل.

وقبل ذلك قال حزب الله إنه هاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية قاعدة "تل نوف" الجوية الإسرائيلية، جنوب تل أبيب، ‏مؤكدا إصابة الأهداف بدقّة‏. وقال الحزب إنه استهدف برشقات صاروخية قاعدة "ميشار"، مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية في صفد، كما قصف بالصواريخ /الكريوت/ شمال مدينة حيفا، ومستوطنة كريات شمونة. وأعلن الحزب أن مقاتليه قصفوا تجمعا للجنود الإسرائيليين في منطقة المشيرفة برأس الناقورة، كما استهدفوا تجمعا للجنود في محيط بلدة عيتا الشعب، جنوبي لبنان.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه تم رصد 125 صاروخا أُطلقت من لبنان باتجاه إصبع الجليل. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في وقت سابق، إنه رصد إطلاق 15 صاروخا، واعترض 3 مسيرات أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.

ومساء السبت، وجه حزب الله تحذيرا لسكان 25 مستوطنة إسرائيلية وطالبهم بالإخلاء فورا. وقال الحزب في بيان، إن هذه المستوطنات تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو التي تهاجم لبنان.

ارتفاع القتلى الإسرائيليين

في هذه الأثناء أكدت مصادر إسرائيلية مقتل 5 جنود في معارك جنوب لبنان، مما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 15 في يومين.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 61 عسكريا خلال 24 ساعة.

من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن بلدية نهاريا وعددا من المستوطنات المحيطة بها رفضت تعليمات جيش الاحتلال بخصوص عودة التعليم، وعممت على المستوطنين بأن التعليم سيبقى عن بعد.

وذكرت الصحيفة أن خلافات حادة وقعت بين مجالس مستوطنات الشمال والجبهة الداخلية بعد قرار الأخيرة استئناف التعليم.