أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الأحد، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات البلدين الأخوية وسبل تنميتها وتعزيزها، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.