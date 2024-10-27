حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأحد، من سوء الأوضاع المعيشية التي يواجهها أسرى فلسطينيون في سجن "عتصيون" الإسرائيلي، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان، قالت الهيئة إن محاميتها "زارت أسرى قابعين في سجن عتصيون، وكشفت عن تعرضهم لظروف حياتية وصحية معقدة، وذلك جراء السياسات الانتقامية الإسرائيلية المستمرة، منذ أكثر من عام".

وبينت أن "115 معتقلا يحتجزون في السجن، ويتعرضون لمعاملة يومية، لا أخلاقية ولا إنسانية، ويمارس بحقهم الضرب والشتم دون أي سبب".

وأضافت الهيئة، نقلا عن المحامية، أنه "يتم اقتحام الغرف بشكل همجي وعنيف، ويجبرونهم على الجلوس بوضعية قرفصاء، وهناك تركيز كبير على إهانتهم واستهداف نفسياتهم".

ومنذ بدء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، لا سيما في "سدي تيمان" سيئ السمعة.

وتجاوزت حصيلة الأسرى الفلسطينيين 11 ألفا و400 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، وفق مؤسسات الأسرى، فيما تغيب أرقام دقيقة عن معتقلي قطاع غزة بسبب التعتيم الإسرائيلي.