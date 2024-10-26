10 قتلى من حرس الحدود الإيراني في هجوم جنوب شرق البلاد

قتل 10 من أفراد حرس الحدود اليوم السبت في جنوب شرق إيران بهجوم وقع في منطقة تشهد اضطرابات في محافظة سيستان بلوشستان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالتا مهر وتسنيم المحليتان عن وزارة الداخلية أن 10 أفراد من حرس الحدود الإيرانيين قتلوا في عمل ضد آليات للشرطة وصفته بـ"الإرهابي" وقع في منطقة تفتان، بدون أن توضحا طبيعة الهجوم أو من قام به.

يذكر أن سيستان وبلوشستان تقع على الحدود مع أفغانستان وباكستان، وبحكم تركيبتها العرقية والمذهبية المعقدة وموقعها الجغرافي، تمثل المنطقة أهمية خاصة لدى النظام الإيراني، خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت تنامي المطالبات بالانفصال لتأسيس الدولة البلوشية.

وتشهد منطقة سيستان بلوشستان الصحراوية المترامية الأطراف، مواجهات متكررة بين القوى الأمنية من جهة ومهربي مخدرات ومتمردين من أقلية البلوش وجماعات سنية متطرفة. وهي من أفقر محافظات البلاد، وينتمي غالبية سكانها إلى إثنية البلوش السنية بينما غالبية سكان البلاد من الشيعة.