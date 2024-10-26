إسرائيل تعلن بدء الهجوم على إيران وانفجارات تهز طهران

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن بدء الهجوم على إيران، وبالتوازي مع ذلك سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، وأن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، وأنه يتابع التطورات من إيران ووكلائها حسب تعبيره.

وأضاف أنه يقصف أهدافا عسكرية في إيران وفق توجيهات القيادة السياسية مشيرا إلى أنه إنه يجري تقييما متواصلا للوضع، ولا تغيير بتعليمات الجبهة الداخلية.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه يجب توخي الحذر والانصياع لتعليمات الجبهة الداخلية وسيتم إعلان أي جديد بشكل فوري.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين أنه سيتم إصدار إعلان رسمي إسرائيلي قريبا بشأن الهجوم على إيران.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يوجدان في غرفة تحت الأرض بمقر وزارة الدفاع.

كما نقلت الإذاعة عن الناطق العسكري الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية والأميركية بالمنطقة متأهبة بشكل كامل.

البيت الأبيض يعلق

وفي أول تعليق له على الهجوم الإسرائيلي، قال البيت الأبيض إنه يدرك أن إسرائيل تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران في إطار الدفاع عن النفس.

ونقلت فوكس نيوز عن مصدر أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات بشأن الضربات الإسرائيلية في إيران.

ومن جهته قال مسؤول في البنتاغون للجزيرة إنه لا تغيير في انتشار القوات الأميركية في المنطقة، وإن سرب مقاتلات أف 16 الذي وصل إلى المنطقة "يأتي في سياق حماية قواتنا والدفاع عن إسرائيل".

وبعيد بداية الهجوم بقليل؛ قال مسؤول عسكري أميركي رفيع للجزيرة، إنهم على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران، ويتابعون الوضع عن كثب.

انفجارات في طهران

وفي وقت سابق أفاد مراسل الجزيرة ووسائل إعلام إيرانية بسماع دوي ثلاث انفجارات متتابعة غرب العاصمة طهران، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الأسباب غير معروفة حتى الآن.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدرين أن إسرائيل شنت ضربات جوية في إيران.

كما نقلت فوكس نيوز عن مصدر أن إسرائيل بدأت هجومها ضد إيران لإرسال رسالة ردع.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية والإذاعة الإسرائيلية عن جهات إسرائيلية رسمية أن إسرائيل بدأت هجوما على إيران.

وقال مدير مكتب الجزيرة في ظهران إن بعض وسائل إعلام تحدثت عن ست انفجارات، ولكن المؤكد حتى الآن أنه سمع دوي 3 انفجارات على الأقل.

وقال إن بعض وسائل الإعلام غير الرسمية تحدث عن أن الانفجارات التي سمعت الليلة في طهران قد تكون بسبب تفعيل للمضادات الجوية خاصة في شرق العاصمة طهران.

وبدورها أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بسماع صوت عدة انفجارات في العاصمة طهران.

كما أكدت وكالة مهر الإيرانية للأنباء سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران.

وبشكل متزامن، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.