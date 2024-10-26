أكثر من 35 شهيدا بمجزرة مروعة للاحتلال في بيت لاهيا شمال غزة

ذكر مسؤول في وزارة الصحة للجزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة، مساء اليوم السبت، في استهداف لمربع سكني في بيت لاهيا شمال غزة.

وقال المراسل إن أكثر من 35 شهيدا سقطوا إثر قصف جيش الاحتلال 5 منازل مأهولة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

وأطلق الأهالي مناشدات لانتشال الشهداء والمصابين في بلدة بيت لاهيا بعد تعطل خدمة الإسعاف شمالي قطاع غزة.