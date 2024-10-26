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عاجل | صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة شمالي إسرائيل
26/10/2024
عاجل | صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة شمالي إسرائيل
لتفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة
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