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عاجل | صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة شمالي إسرائيل

26/10/2024

عاجل | صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة شمالي إسرائيل

لتفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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