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ماذا قالت إيران وإسرائيل وأميركا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟

العاصمة طهران كانت من بين أهداف الغارات الإسرائيلية (الفرنسية)
26/10/2024-|آخر تحديث: 26/10/202408:47 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

بعد 3 أسابيع من التوعد، شنت إسرائيل فجر اليوم السبت ضربات على أهداف إيرانية، اختلفت تصريحات الجانبين بشأنها فضلا عن تصريحات لافتة من الولايات المتحدة.

فيما يلي أبرز تصريحات الأطراف:


إيران

  • وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع: ادعاء الجيش الإسرائيلي استهداف 20 موقعا في إيران غير حقيقي والأهداف أقل من ذلك بكثير.
  • تسنيم عن مصدر مطلع: إسرائيل تسعى لتضخيم حجم هجومها الضعيف.
  • المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية: الرحلات الجوية ستعود إلى وضعها الطبيعي اعتبارا من الساعة 9 صباحا
  • المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية: هجوم الكيان الصهيوني أسفر عن أضرار محدودة في بعض المواقع.
  • المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية: الكيان الصهيوني هاجم مواقع عسكرية بمحافظات طهران وخوزستان وعيلام.
  • وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة: الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة وأحبطت العملية الهجومية في الوقت المناسب.
  • وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة: العملية الهجومية التي نفذت بأجسام طائرة صغيرة أحبطت بنجاح.
  • وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة: الدفاعات الجوية تعاملت مع أجسام طائرة صغيرة هاجمت شرقي طهران.
  • عاجل | المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية: الرحلات الجوية ستعود إلى وضعها الطبيعي اعتبارا من الساعة 9 صباحا

إسرائيل

  • الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تتمسك بالحق والواجب في حماية مواطنيها إذا واصل النظام الإيراني هجماته.
  • الجيش الإسرائيلي: قمنا بشن هجمات على أهداف عسكرية محددة بنجاح.
  • الجيش الإسرائيلي: الهجوم على إيران حقق جميع أهدافه.
  • الجيش الإسرائيلي: سنرد إذا ما قامت إيران بتصعيد جديد.
  • الجيش الإسرائيلي: تنفيذ الهجوم تم بتوجيه من المستوى السياسي ردا على هجمات النظام الإيراني ضد إسرائيل ومواطنيها.
  • الجيش الإسرائيلي: جميع طائراتنا التي نفذت الهجوم على إيران عادت إلى قواعدها بسلام.

الولايات المتحدة

  • مسؤول أميركي رفيع: الرد الإسرائيلي على إيران انتهى ونطلب من طهران عدم الرد أو التصعيد.
  • مسؤول أميركي رفيع: إذا اختارت إيران الرد على إسرائيل مجددا فنحن مستعدون تماما للدفاع عن إسرائيل مرة أخرى.
  • مسؤول أميركي رفيع: ينبغي أن يكون هذا هو نهاية تبادل الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران.
  • سي إن إن عن مسؤول أميركي: الضربات الإسرائيلية على إيران كانت واسعة النطاق ودقيقة
  • البنتاغون: أوستن تحدث إلى غالانت للحصول على مستجدات بشأن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية بإيران.
المصدر : الجزيرة

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