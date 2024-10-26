ماذا قالت إيران وإسرائيل وأميركا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟
26/10/2024-|آخر تحديث: 26/10/202408:47 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
بعد 3 أسابيع من التوعد، شنت إسرائيل فجر اليوم السبت ضربات على أهداف إيرانية، اختلفت تصريحات الجانبين بشأنها فضلا عن تصريحات لافتة من الولايات المتحدة.
فيما يلي أبرز تصريحات الأطراف:
إيران
- وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع: ادعاء الجيش الإسرائيلي استهداف 20 موقعا في إيران غير حقيقي والأهداف أقل من ذلك بكثير.
- تسنيم عن مصدر مطلع: إسرائيل تسعى لتضخيم حجم هجومها الضعيف.
- المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية: الرحلات الجوية ستعود إلى وضعها الطبيعي اعتبارا من الساعة 9 صباحا
- المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية: هجوم الكيان الصهيوني أسفر عن أضرار محدودة في بعض المواقع.
- المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية: الكيان الصهيوني هاجم مواقع عسكرية بمحافظات طهران وخوزستان وعيلام.
- وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة: الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة وأحبطت العملية الهجومية في الوقت المناسب.
- وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة: العملية الهجومية التي نفذت بأجسام طائرة صغيرة أحبطت بنجاح.
- وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة: الدفاعات الجوية تعاملت مع أجسام طائرة صغيرة هاجمت شرقي طهران.
- عاجل | المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية: الرحلات الجوية ستعود إلى وضعها الطبيعي اعتبارا من الساعة 9 صباحا
إسرائيل
- الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تتمسك بالحق والواجب في حماية مواطنيها إذا واصل النظام الإيراني هجماته.
- الجيش الإسرائيلي: قمنا بشن هجمات على أهداف عسكرية محددة بنجاح.
- الجيش الإسرائيلي: الهجوم على إيران حقق جميع أهدافه.
- الجيش الإسرائيلي: سنرد إذا ما قامت إيران بتصعيد جديد.
- الجيش الإسرائيلي: تنفيذ الهجوم تم بتوجيه من المستوى السياسي ردا على هجمات النظام الإيراني ضد إسرائيل ومواطنيها.
- الجيش الإسرائيلي: جميع طائراتنا التي نفذت الهجوم على إيران عادت إلى قواعدها بسلام.
الولايات المتحدة
- مسؤول أميركي رفيع: الرد الإسرائيلي على إيران انتهى ونطلب من طهران عدم الرد أو التصعيد.
- مسؤول أميركي رفيع: إذا اختارت إيران الرد على إسرائيل مجددا فنحن مستعدون تماما للدفاع عن إسرائيل مرة أخرى.
- مسؤول أميركي رفيع: ينبغي أن يكون هذا هو نهاية تبادل الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران.
- سي إن إن عن مسؤول أميركي: الضربات الإسرائيلية على إيران كانت واسعة النطاق ودقيقة
- البنتاغون: أوستن تحدث إلى غالانت للحصول على مستجدات بشأن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية بإيران.
المصدر : الجزيرة