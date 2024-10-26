ماذا قالت إيران وإسرائيل وأميركا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟

بعد 3 أسابيع من التوعد، شنت إسرائيل فجر اليوم السبت ضربات على أهداف إيرانية، اختلفت تصريحات الجانبين بشأنها فضلا عن تصريحات لافتة من الولايات المتحدة.

فيما يلي أبرز تصريحات الأطراف:



إيران

وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع: ادعاء الجيش الإسرائيلي استهداف 20 موقعا في إيران غير حقيقي والأهداف أقل من ذلك بكثير.

تسنيم عن مصدر مطلع: إسرائيل تسعى لتضخيم حجم هجومها الضعيف.

المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية: الرحلات الجوية ستعود إلى وضعها الطبيعي اعتبارا من الساعة 9 صباحا

المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية: هجوم الكيان الصهيوني أسفر عن أضرار محدودة في بعض المواقع.

المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية: الكيان الصهيوني هاجم مواقع عسكرية بمحافظات طهران وخوزستان وعيلام.

وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة: الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة وأحبطت العملية الهجومية في الوقت المناسب.

وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة: العملية الهجومية التي نفذت بأجسام طائرة صغيرة أحبطت بنجاح.

وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة: الدفاعات الجوية تعاملت مع أجسام طائرة صغيرة هاجمت شرقي طهران.

عاجل | المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية: الرحلات الجوية ستعود إلى وضعها الطبيعي اعتبارا من الساعة 9 صباحا

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تتمسك بالحق والواجب في حماية مواطنيها إذا واصل النظام الإيراني هجماته.

الجيش الإسرائيلي: قمنا بشن هجمات على أهداف عسكرية محددة بنجاح.

الجيش الإسرائيلي: الهجوم على إيران حقق جميع أهدافه.

الجيش الإسرائيلي: سنرد إذا ما قامت إيران بتصعيد جديد.

الجيش الإسرائيلي: تنفيذ الهجوم تم بتوجيه من المستوى السياسي ردا على هجمات النظام الإيراني ضد إسرائيل ومواطنيها.

الجيش الإسرائيلي: جميع طائراتنا التي نفذت الهجوم على إيران عادت إلى قواعدها بسلام.

الولايات المتحدة