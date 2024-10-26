شاهد.. القسام تستهدف آليتين وتفجير منزل بقوة إسرائيلية

أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أنها استهدفت آليتين إسرائيليتين بعبوتي "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت القسام أن مقاتليها فجروا منزلا مفخخا تحصن بداخله عدد من جنود الاحتلال شمال معسكر جباليا في شمال القطاع وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت القسام أنها استهدفت دبابتين بقذيفتي "الياسين 105″، فجر أمس الجمعة، شمال معسكر جباليا في شمال القطاع.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، وسيطرتها عليها أثناء تنفيذ المسيرة مهام استخبارية في سماء شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت سرايا القدس إسقاط مسيرة "كواد كابتر" أخرى أثناء تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة غزة.

وقد أعلنت القسام، أمس الجمعة، قنص جندي إسرائيلي واستهداف آليات عسكرية شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105″ و"تاندوم" بالإضافة لجرافة عسكرية من نوع "دي 9".

وقد أقر الجيش الإسرائيلي، أمس، بمقتل 3 من عسكرييه في معارك الشمال.

من جهة ثانية، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة 252 تعمل بشكل دقيق في مركز قطاع غزة، لقتل مسلحين وهدم البنى التحتية العسكرية، على حد وصفه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت نقطة مراقبة واستهدفتها بغارة جوية، كما استهدفت بغارة جوية مخزنا للوسائل القتالية. وفي رفح، قال جيش الاحتلال إنه دمر بنى تحتية عسكرية، وعثر على وسائل قتالية ومنصات لإطلاق قذائف "آر بي جي".