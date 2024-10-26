شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات جديدة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بعد يوم شهد رقما قياسيا في عدد هجمات حزب الله على إسرائيل.

وأفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات على منطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتأتي الغارات عقب تهديدات وجهها ناطق الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيغاي أدرعي، عبر منصة إكس، بقصف أبنية في المنطقة بزعم أنها تحوي مصالح لحزب الله.

كما واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق أخرى من لبنان، بينها مدينة النبطية وبلدات أخرى جنوبي لبنان وفي البقاع شرقه.

وتزامن ذلك مع إعلان حزب الله لأول مرة منذ بدء الحرب، أنه شن 48 هجوما على مدن ومواقع عسكرية شمالي إسرائيل، واستهداف تجمعات للجنود وتدمير ست دبابات ميركافا، وتأكيده إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن حزب الله أعلن اليوم رقما قياسيا في الهجمات ضد إسرائيل بلغ 47 إعلانا.

خسائر إسرائيلية

وفي تفاصيل الخسائر الإسرائيلية إثر الهجمات المكثفة من حزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل شخصين في مجد الكروم بالجليل، وذلك بعد مقتل 10 عسكريين وإصابة أكثر من 20 آخرين في لبنان خلال يوم واحد، وصفته إسرائيل بالصعب.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الشخصين قتلا إثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي على صاروخ أطلق من لبنان، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القصف الصاروخي أسفر عن عشرات الإصابات في بلدة شوميرا، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

على الصعيد ذاته، قالت صحيفة معاريف إن أهالي بلدة مجد الكروم يتهمون الحكومة الإسرائيلية بإهمال توفير التحصينات والحماية اللازمة للبلدة، في ظل استمرار إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو كافة مناطق الجليل الأعلى.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس، أنه بعد التحذيرات التي تم تفعيلها بالجليل الأعلى والجليل الغربي والجليل الأوسط، تم رصد نحو 30 عملية إطلاق صواريخ عبرت من الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها ورصد سقوط الأخرى في مناطق مفتوحة.

10 قتلى و20 جريحا

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين و3 جنود بمعارك جنوب لبنان، مما يرفع عدد قتلاه في 24 ساعة إلى 10 إضافة إلى 20 جريحا.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مصرع العسكريين الإسرائيليين باليوم الصعب، وأكد غالانت أن على إسرائيل أن تظل متحدة من أجل الوقوف بثبات.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن جنود إسرائيليين على الحدود الشمالية أنهم يواجهون إهمالا ونقصا في تدابير الحماية والدروع.

وذكر الجنود على الحدود الشمالية أن الحكومة تجاهلت تحذيراتهم وتم قتل أحدهم بصاروخ لحزب الله، وقالوا إن هناك من يهمل سلامة الجنود في الميدان لأسباب غير واضحة.

وفي غضون ذلك، نشر الحزب سلسلة من البيانات عن حصيلة عملياته على مدار اليوم.

غارات على جنوب لبنان

وبالمقابل، تعرضت بلدات عدة في الجنوب اللبناني لغارات إسرائيلية، وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخص بسيارة استهدفتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على طريق عام في صور جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 3 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة حاصبيا جنوبي البلاد.

وفي شرقي لبنان، قال الدفاع المدني إن 6 أشخاص استشهدوا وأصيب 12 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة الخضر في البقاع.

وقال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي شنّ غارات على بلدات بيوت السياد وتول وزبدين جنوبي لبنان، وأضاف أن مسيّرتين إسرائيليتين قصفتا محيط بلدة بدنايل في البقاع شرقي لبنان، مشيرا إلى غارة إسرائيلية أخرى على شاطئ برك رأس العين بمنطقة صور.

وتشن إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي عدوانا بريا وجويا موسعا على لبنان، وتحاول التوغل في جنوبه بعد عام من مواجهات حدودية اندلعت على وقع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 2593 قتيلا و12 ألفا و119 مصابا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.