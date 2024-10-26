رائحة الموت تفوح.. مطالب بإنقاذ مستشفى كمال عدوان شمال غزة

اعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية استهداف الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان (شمالي قطاع غزة) واعتقال كوادر صحية فيه "جريمة حرب وانتهاكا بحق الإنسانية" في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال في استهداف المدنيين بمناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقال وزير الصحة ماجد أبو رمضان إن استهداف الاحتلال مستشفى كمال عدوان وحصاره وإطلاق النار عليه واعتقال كوادر صحية عاملة فيه وعدد من الجرحى والمرضى، ومنع وصول الدعم الصحي إليه يُعد "جريمة حرب وانتهاكا كبيرا بحق الإنسانية".

بدوره قال مدير المستشفيات الميدانية بالوزارة مروان الهمص للجزيرة "إن الاحتلال أتلف الأدوية بمستشفى كمال عدوان لمنعنا من إنقاذ الجرحى" مشيرا إلى أن رائحة الموت تفوح في محيط المستشفى المحاصر.

وطالب الهمص بتدخل منظمة الصحة العالمية لإخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان، وقال إنه لا يعرف مصير أفراد الطواقم الطبية المعتقلين.

ومن جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد نجل الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان.

وقد انسحبت قوات الاحتلال من هذا المستشفى بعد حصاره ليومين واقتحامه. وقد أظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة دمارا هائلا بالمستشفى ومحيطه جراء عدوان الاحتلال.

اعتقال كوادر صحية

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن جيش الاحتلال اعتقل كل الرجال من الكادر الطبي بمستشفى كمال عدوان، إضافة إلى عدد من الجرحى والمرضى الموجودين، كما احتَجز النساء في إحدى الغرف داخل المستشفى دون ماء أو طعام.

وقد ناشدت الوزارة الفلسطينية المؤسساتِ الدولية والأممية والجهاتِ المعنية التدخلَ العاجل لحماية المرضى والكوادر الطبية العاملة بمستشفى كمال عدوان.

وقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 42 ألفا و924 شهيدا، كما بلغ عدد المصابين 100 ألف و833 مصابا، بحسب ما أفادت وزارة الصحة بالقطاع الفلسطيني اليوم السبت.

وفي ذات السياق، أكد مراسل الجزيرة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي منازل في جباليا النزلة شمالي القطاع المحاصر، وتجمع فلسطينيين بالمنطقة.

وأفاد المراسل بإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي السلام بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقد استشهد مواطن وأصيب آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا بمحيط بركة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة. وأشار المراسل -نقلا عن أطباء في مستشفى المعمداني- أنّ معظم الجرحى من الأطفال والنساء، وبينهم حالات حرجة.

كما استشهد فلسطيني، وأصيب عدد آخر، في غارة إسرائيلية على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأكد أطباء، في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، استشهاد طفل متأثرا بجروح أُصيب بها خلال قصف إسرائيلي سابق على مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية منازل وأراضيَ زراعية شمالي وغربي مخيم النصيرات، والمناطق الشرقية من مخيم المغازي.