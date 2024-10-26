حماس والجهاد الإسلامي: هجوم إسرائيل على إيران تهديد لأمن المنطقة

دانت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي -اليوم السبت- الهجوم الإسرائيلي على إيران، واعتبرتاه انتهاكا صارخا لسيادة إيران وتصعيدا يستهدف أمن المنطقة.

وقالت حماس إن الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية في إيران يستند إلى غطاء عسكري وسياسي من الإدارة الأميركية وبعض العواصم الغربية.

وأكدت حماس تضامنها مع إيران في مواجهة ما وصفتها بالغطرسة الإسرائيلية، كما أشادت بمساندة طهران للقضية الفلسطينية.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الهجوم الإسرائيلي على إيران تهديد خطير لأمن الدول العربية والإسلامية، ويأتي مستغلا الصمت الدولي والتواطؤ الغربي على العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان.

وشددت على أن الهجوم يحاول كسر المقاومة في المنطقة، لافتة إلى أنه سيفشل في ذلك.

من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعمها حق إيران بالدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى إلى تضخيم نتائج العدوان على إيران لإرضاء جمهوره، مشددة على أن المقاومة لن تهزم.

وفجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الهجوم على إيران بعد نحو 4 ساعات من بدايته، في حين أكدت إيران أنها تصدت بنجاح لمحاولات إسرائيل مهاجمة بعض النقاط العسكرية في طهران والبلاد.