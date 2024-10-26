حزب الله يدعو سكان 25 مستوطنة للإخلاء

أنذر حزب الله اللبناني السبت سكان 25 مستوطنة إسرائيلية، وطالبهم بمغادرة منازلهم فورا، قبل البدء في قصفها بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال حزب الله في بيان إن "25 مستوطنة أصبحت هدفا عسكريا مشروعا للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية".

وأضاف ندعو "سكان 25 مستوطنة إسرائيلية إلى إخلائها لأنها تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو".

وجاء في بيان الحزب "مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة".

خسائر جديدة

يأتي ذلك وسط تزايد خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أعلن في الـ24 ساعة الأخيرة عن مقتل 7 من جنوده وجرح 61.

وبهذه الأرقام يكون الجيش الإسرائيلي اعترف بمقتل 64 ضابطا وجنديا خلال عملياته البرية في جنوب لبنان، التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 100 صاروخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 مسيرات.

وقال حزب الله إنه هاجم بالمسيرات الانقضاضية قاعدة جوية جنوب تل أبيب، وقصف جنودا إسرائيليين في محيط عيتا الشعب.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في محيط طبريا بالجليل الأدنى، كما دوت صفارات الإنذار في أدميت بالجليل الغربي، تحذيرا من مسيرات.

في المقابل، شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات في جنوب لبنان، كما قصف بالقنابل الحارقة محيط بلدتي شبعا وكفرشوبا في الجنوب.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 2653 مواطنا وإصابة 12 ألفا و360 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وقالت الوزارة، عبر بيان، إن الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس الجمعة أسفرت عن مقتل 19 شخصا وإصابة 108.