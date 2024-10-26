ترامب يغازل الأميركيين العرب وينتقد ديترويت مجددا

سعى المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب لكسب الناخبين من أصول عربية في ولاية ميشيغان إحدى الولايات السبع الحاسمة، قبل 10 أيام من موعد الاقتراع.

وخلال تجمع انتخابي، السبت، في ضاحية نوفي بمدينة ديترويت، كبرى مدن الولاية، دعا ترامب شخصيات عربية للانضمام إليه على المنصة، وقال إن هؤلاء الناخبين "بإمكانهم توجيه الانتخابات في هذا الاتجاه أو ذاك". وأضاف أنه يعول على "تأييد جارف" منهم في ميشيغان.

من جانب آخر، قال العضو الجمهوري بمجلس النواب داريل عيسى -وهو حفيد مهاجرين لبنانيين- إن ترامب يستقطب مزيدا من أصوات العرب الأميركيين، وأضاف أنه بنى علاقات مع زعماء في الشرق الأوسط من شأنها أن تجلب الاستقرار إلى المنطقة، حسب قوله.

وتزامنت زيارة ترامب لميشيغان مع زيارة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، إذ يتنافسان على أصوات حوالي 8.4 ملايين ناخب مسجل في الولاية.

وكرر ترامب انتقاداته للوضع في مدينة ديترويت مركز صناعة السيارات الأميركية، وقال إنها وبعض المناطق الأخرى في الولايات المتحدة "تجعلنا دولة نامية".

وأضاف أن الناس يريدونه أن يقول إن ديترويت "رائعة" لكنه يعتقد أنها "بحاجة للمساعدة".

وكان الرئيس السابق قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري "سينتهي المطاف ببلادنا كلها إلى أن تصبح مثل ديترويت إن هي (هاريس) أصبحت رئيستكم".