دول عربية تستنكر هجوم إسرائيل على إيران وبريطانيا تدعو لضبط النفس

دانت دول عربية بينها قطر والسعودية والعراق وسلطنة عمان الغارات الإسرائيلية على إيران واعتبرتها "انتهاكا لسيادة طهران ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية"، بينما طالبت بريطانيا إيران بضبط النفس وعدم الرد على تلك الغارات.

وعبر بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية عن إدانة استهداف إسرائيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربة عن القلق البالغ إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذا التصعيد.

وبدورها، قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان "إن المملكة تؤكد موقفها الثابت في رفض استمرار التصعيد وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها".

وأعربت الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإسرائيلي باعتباره انتهاكا لسيادة طهران ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

كما حث البيان كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، وحذر من عواقب استمرار الصرعات العسكرية بالمنطقة.

ودعت الخارجية السعودية المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات بالمنطقة.

وفي بغداد، حذرت الحكومة العراقية من "مغبة النتائج الخطيرة" جراء "صمت المجتمع الدولي" في مواجهة "السلوك الوحشي" لإسرائيل التي نفّذت خلال الليل ضربات على مواقع عسكرية في إيران.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، "سبق للعراق أن حذر من مغبة النتائج الخطيرة جراء صمت المجتمع الدولي على السلوك الصهيوني الوحشي تجاه أهلنا في فلسطين، واعتداءاته على لبنان وسوريا، وكذلك العدوان الجديد على إيران".

السلطنة تستنكر

من جانبها أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها الشديد للقصف الجوي الذي شنته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم.

واعتبرت الخارجية العمانية في بيان لها القصف "انتهاكا صارخا لسيادة إيران وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وتصعيدا يغذي دوامة العنف ويقوّض الجهود الرامية للتهدئة وخفض التوتر واحتواء الأزمات عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية".

كما جددت السلطنة دعوتها إلى "ضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمات في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية والعربية ووقف العدوان على قطاع غزة، كما نصت عليه وتطالب به قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 ضمن إطار حل الدولتين ووفقا لمبادرة السلام العربية بما يكفل تحقيق سلام عادل ودائم لجميع الأطراف".

الإمارات

نددت الإمارات اليوم السبت بالاستهداف العسكري لإيران، وشددت على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التصعيد، وذلك بعد أن نفذت إسرائيل غارات جوية على مواقع عسكرية في إيران.

باكستان

وفي إسلام آباد أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا قالت فيه إن الضربات الإسرائيلية على إيران تشكل "تصعيدا خطيرا" في المنطقة، ودعت إلى خطوات فورية من مجلس الأمن لوقف "التهور" الإسرائيلي.

بريطانيا

وفي إطار ردود الفعل الغربية، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن إيران يجب ألا ترد على الضربات الإسرائيلية، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس.

وقال متحدثا في مؤتمر صحفي في "جزر ساموا" حيث كان يحضر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث: "أنا واضح في القول إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني. أنا واضح بالقدر نفسه في أننا بحاجة إلى تجنب المزيد من التصعيد الإقليمي وحث جميع الأطراف على ضبط النفس. لا ينبغي لإيران أن ترد".

وفجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الهجوم ضد إيران بعد 4 ساعات من بدايته، في حين أكدت إيران أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مقطع مصور "أستطيع الآن أن أؤكد أننا انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل".

من جهته، قال الدفاع الجوي الإيراني إن "الدفاعات الجوية تصدت لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".