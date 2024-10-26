الأردن والسعودية: أجواؤنا لم تستخدم في ضرب إيران

أوضحت السعودية والأردن السبت أن أجواءهما لم تستخدم في الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل الليلة الماضية على مواقع عسكرية في إيران.

وقال الجيش الأردني إنه لم يسمح لأي طائرة عسكرية بعبور الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة.

وأضاف مسؤول عسكري أردني أن القوات المسلحة كانت تتابع عن كثب التصعيد العسكري الذي حصل خلال الساعات الماضية.

وشدد على أن سلاح الجو الملكي كان يراقب الأوضاع باهتمام بالغ، وعلى أهبة الاستعداد لحماية الوطن.

وكذلك، قال مسؤول سعودي لرويترز اليوم السبت إن المجال الجوي لبلاده لم يُستخدم خلال الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران.

وكانت إسرائيل أعلنت فجر السبت أنها نفذت ضربات جوية ضد أهداف عسكرية في إيران.

وجاءت هذه الضربات ردا على هجوم صاروخي كبير شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردا على اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران في أواخر يوليو/تموز الماضي.

وكشف الجيش الإيراني عن مقتل عسكريين اثنين في الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية.

وأعلن الدفاع الجوي الإيراني "التصدي لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في إيران".

استنكار عربي

وقد استنكرت عدة دول عربية الهجوم الإسرائيلي على إيران، واعتبرته مخالفا للأعراف والقوانين الدولية.

وأدانت قطر بشدة الهجوم الإسرائيلي على إيران، وقالت إنها تعتبره "انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي".

وقالت الخارجية السعودية في بيان عبر منصة إكس "تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية".

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان "بشدة الاستهداف العسكري الذي تعرضت له" إيران، معربة عن "قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكذلك، استنكرت سلطنة عُمان التي تقيم علاقات وطيدة مع إيران، "القصف الجوي الذي شنّته إسرائيل" معتبرة أنه "تصعيد يُغذي دوامة العنف، ويقوّض الجهود الرامية للتهدئة".

ودعت المجتمع الدولي إلى "وضع حد لهذه الانتهاكات السافرة على أراضي دول الجوار الإقليمي".