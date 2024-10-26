إيران تؤكد حقها في الدفاع عن النفس بعد الهجوم الإسرائيلي

نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت بالهجمات الإسرائيلية على بلادها، مؤكدة امتلاك طهران حق الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وشددت على أن الهجوم الإسرائيلي على منشآت عسكرية في إيران يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأضافت أن إيران تمتلك حق الدفاع عن نفسها كما هو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ضد الأنشطة العدوانية الخارجية.

كما أعربت عن شكرها للدول التي نددت بالهجوم الإسرائيلي على إيران، قائلة إنها ستستخدم جميع الإمكانيات في سبيل الدفاع عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية.

وتابعت أنه "لا شك أن استمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وعدوانه على لبنان، والمتواصل بدعم شامل عسكري وسياسي من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، تشكل السبب الرئيسي للتوتر وانعدام الأمن بالمنطقة".

ودعت الخارجية الإيرانية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأطراف إلى "الوفاء بمسؤوليتها ضمن إطار اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للتحرك بشكل عاجل وجماعي ضد إسرائيل التي ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية منع الإبادة الجماعية والقانون الدولي الإنساني".

وفجر اليوم، شنت طائرات ومسيّرات إسرائيلية هجوما على مواقع عسكرية إيرانية في محافظات طهران وخوزستان وعيلام، استمر نحو 4 ساعات، غير أن إيران أكدت تصديها للهجوم وأنه لم يسفر إلا عن أضرار وصفتها بالمحدودة.