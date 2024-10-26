إسرائيل تؤكد انتهاء هجومها وطهران تدين استخدام الأجواء العراقية لضربها

أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء هجومه على أهداف عسكرية في إيران، كما أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن أهداف الهجوم تم تحديدها مسبقا بما يتناسب مع مصالح إسرائيل القومية، من جهتها نددت إيران باستخدام الأجواء العراقية لضربها، وقالت إن الهجوم أسفر عن مقتل 4 جنود وأضرار محدودة، وتعهدت برد متناسب.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن ما تردد عن امتناعهم عن ضرب منشآت نووية ونفطية إيرانية بسبب ضغط أميركي هو مجرد "أنباء كاذبة"، وكانت القناة 13 الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل قررت مهاجمة منشآت النفط والطاقة في إيران لكن الخطة توقفت بعد محادثات مع واشنطن.

لكن، وفقا لمكتب نتنياهو، فإن إسرائيل حددت أهداف الهجوم على إيران مسبقا بما يتناسب مع مصالحها القومية، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم استخدام قدرات متراكمة في الهجوم على إيران في الجوانب العملياتية والجوية والاستخباراتية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنهى هجومه على أهداف عسكرية في إيران. وأفاد المتحدث باسمه بأنه سيرد إذا قامت إيران بأي تصعيد جديد، منوها بأن عشرات الطائرات شنت قبل فجر السبت 3 موجهات من الضربات على منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع أخرى قرب طهران، وفي غرب إيران، وحذر إيران من الرد.

كما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الهجوم الإسرائيلي على إيران كان مصمما للردع، دون إجبار طهران على مواصلة دورة الانتقام، ونقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع على التخطيط الإسرائيلي أن التنسيق بين تل أبيب وواشنطن كان وثيقا للغاية.

في الأثناء، رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير -السبت- بالضربات التي وجهتها بلاده لإيران، لكنه أكد أن القضاء على التهديد الإيراني يظل "واجبا تاريخيا" بالنسبة إلى إسرائيل.

وكتب بن غفير على منصة إكس يقول إن "الهجوم على إيران مهم بوصفه ضربة أولى لإلحاق الضرر بالمصالح الإستراتيجية لإيران، وينبغي أن يشكل هذا الأمر المرحلة المقبلة"، لافتا إلى أن "منع التهديد الإيراني من تدمير البلاد هو واجب تاريخي" يقع على إسرائيل.

الرد الإيراني والأجواء العراقية

من جهتها، قالت إيران اليوم السبت إن دفاعاتها الجوية تصدت بنجاح للهجوم، لكن 4 جنود قتلوا كما لحقت أضرار ببعض أنظمة الرادار، وفقا لما أعلنته هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية في بيان نقله التلفزيون الرسمي.

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني إن إيران سترد "بشكل متناسب على التحركات الاستفزازية للمعتدي في الوقت والظروف المناسبة" كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -السبت- إن عزم بلاده الدفاع عن نفسها "لا حدود له"، مؤكدا في مقابلة مع موقع المرشد الإيراني أن إيران ليست لديها قيود في الدفاع عن مصالحها ووحدة أراضيها.

من ناحيتها، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن لطهران "الحق في الدفاع عن نفسها وملزمة به"، لكنها أضافت أنها "تدرك مسؤولياتها تجاه السلام والأمن بالمنطقة"، وذلك في بيان اتسم بلهجة أخف حدة من البيانات الصادرة في موجات سابقة من التصعيد.

في إطار متصل، صرّحت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم السبت بأن "طائرات تابعة للكيان الصهيوني هاجمت مواقع عسكرية إيرانية من الأجواء العراقية"، وأضافت في منشور على منصة إكس أن "المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأميركي. والنتيجة: التواطؤ الأميركي في هذه الجريمة مؤكد".

الرد الأميركي

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يأمل أن يكون هذا الهجوم نهاية للضربات المتبادلة، كما قالت نائبته كامالا هاريس إن هناك إجماعا بين قادة الشرق الأوسط على عدم التصعيد بعد الرد الإسرائيلي وهو رأي الولايات المتحدة.

وبيّن مسؤول أميركي رفيع أن واشنطن تدعو جميع الدول -التي لديها نفوذ على إيران- إلى الضغط عليها لوقف الهجمات ضد إسرائيل، من أجل وضع حد لهذه الدورة المباشرة من الهجمات.

وأكد المسؤول الأميركي أن الخطوط العريضة لضمان إنهاء الحرب في لبنان وغزة جاهزة، وأن الوقت حان للتوصل إلى توافق بهذا الشأن، وأضاف أن لدى بلاده قنوات مباشرة وغير مباشرة للتواصل مع إيران، من أجل تجنب أي سوء فهم، مشيرا إلى أن طهران تعرف المواقف الأميركية بهذا الصدد.

وقال المسؤول الأميركي إن بلاده سمعت من أطراف عدة في المنطقة، بينها أطراف ذات علاقة وثيقة بطهران، أن الهجوم الإسرائيلي سيكون نهاية الردود المتبادلة، لكن واشنطن سترى كيف تتطور الأمور.