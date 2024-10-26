أهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو يماطل ولا يريد التفاوض

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يواصل المماطلة، ولا نية لديه لإنجاز صفقة تبادل أسرى.

جاء ذلك حسب ما نقلت هيئة البث العبرية عن بيان صادر عن أهالي الأسرى الإسرائيليين، خلال تظاهرهم أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

وقال الأهالي، في بيانهم، إنهم "يتخوفون من مماطلة نتنياهو وعدم سعيه لإنجاز صفقة تبادل مع حركة حماس".

ورأوا أن "نتنياهو يريد مفاوضات من أجل المفاوضات فقط".

وتجمّع أهالي الأسرى أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في الوقت الذي يستعد فيه الوفد الإسرائيلي المفاوض بشأن تبادل الأسرى للمغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لاستئناف المفاوضات المتعثرة، بحسب القناة 12 العبرية.

ونقلت القناة عن والدة أحد المحتجزين اعتقادها بأن نتنياهو لا يريد التفاوض بشأن أبنائهم ووعوده ليست صادقة رغم مرور حوالي 386 يوما على أسراهم داخل الأنفاق في غزة.

وقالت "إسرائيل لديها صورة للنصر بعد اغتيال قادة حركة حماس، وتم حَل كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة، وتدمير البنى التحتية في غزة، ورغم ذلك نتنياهو لا يريد التفاوض بشأن المحتجزين لدى الحركة".

وتقدر إسرائيل وجود 101 أسير بقطاع غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل العشرات من هؤلاء الأسرى في غارات إسرائيلية عشوائية.